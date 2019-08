Previous Next Rompe Brownsville récord de calor; se mantiene la alerta para hoy Para este miércoles, está vigente un aviso de calor para áreas principalmente al este de la autopista I-69C desde el mediodía hasta las 7 p.m.

BROWNSVILLE — El martes, Brownsville registró su mayor temperatura con 7 grados por encima de lo normal y rompió el récord anterior de alta temperatura de 100 grados que se registró en en 1919. La temperatura baja fue de 7 grados por encima de lo normal. La temperatura baja récord de 67 grados se estableció por última vez en 1897. Para este miércoles, está vigente un aviso de calor para áreas principalmente al este de la autopista I-69C desde el mediodía hasta las 7 p.m.. Se esperan temperaturas máximas oscilando entre 111 y 114 grados durante algunas horas esta tarde, lo que podría ocasionar mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, tales como calambres, agotamiento por calor y golpe de calor. Se espera que las condiciones de calor continúen en todo el sur de Texas y el Valle del Río Grande hoy con una alta presión en las capas medias de la atmósfera bajo control, de acuerdo al Servicio Nacional del Clima en Brownsville. Recuerde, cuando la temperatura exterior es de alrededor de 100 grados, en solo 30 minutos el interior de un vehículo alcanzará más de 130 grados. Las condiciones de calor continuarán, pero las temperaturas parecen volver más cerca de lo normal durante la última semana y durante el fin de semana a medida que las posibilidades de lluvia se presentan. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

