Previous Next Retrasan operativo que restringe cruce de texanos a Reynosa Personal de COEPRIS implementaron el operativo sanitario para restringir el cruce de ciudadanos y residentes de Texas a Reynosa, el miércoles pasado y que más tarde fue suspendido.

Nuevamente las autoridades parecen no ponerse de acuerdo en cuanto a las medidas a implementar para evitar la propagación del coronavirus en Tamaulipas. Luego que el martes la secretaria de Salud estatal, Gloria Molina Gamboa, anunció un operativo similar al implementado el sábado pasado en Matamoros, donde restringen el paso a ciudadanos y residentes de Estados Unidos a México, y que iniciaría el miércoles en los puentes internacionales de Reynosa y Río Bravo, ese mismo día se anunció que el operativo se retrasaría hasta el sábado 30 de mayo. Medios de comunicación dieron a conocer la falta de coordinación entre los gobiernos municipales y la COEPRIS. Adalberto Elizondo Rivera, coordinador regional de la COEPRIS, señaló que se trató de un problema de logística. Las medidas han causado no solo molestia entre los residentes de ambos lados de la frontera, sino un gran desconcierto debido a la información que han emitido las autoridades de los tres niveles de gobierno. Mientras tanto, la curva de la epidemia sigue subiendo en el estado, que registró 90 casos nuevos a COVID-19 el jueves alcanzando un total de mil 734 casos positivos confirmados en todo el estado. Asimismo, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa informó que los fallecimientos ascendieron a 104 después de que seis pacientes perdieran la vida por complicaciones asociadas a la obesidad, hipertensión y diabetes no controladas. Matamoros sigue encabezando la lista con el mayor número de casos positivos. Este viernes reportó 409 pacientes, seguido de Tampico con 275 casos. En tercer lugar se encuentra Ciudad Madero con 221, cuarto lugar Ciudad Victoria con 209, quinto lugar Reynosa con 202 y en sexton lugar Nuevo Laredo con 169. Las defunciones corresponden a un hombre de 55 años de Nuevo Laredo, un hombre de 61 años de Matamoros y un hombre de 67 años de Tampico, un hombre de 47 años residente de Madero, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2; un hombre de 33 años de Victoria, que padecía obesidad mórbida y diabetes mellitus tipo 2 descontrolada; y otro hombre de 37 años de edad originario de Mante, quien presentaba obesidad mórbida. Molina Gamboa pidió quedarse en casa el mayor tiempo que sea posible, respetar la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, no tocarse la cara con las manos sucias y acudir al médico si se presenta fiebre, tos y dificultad para respirar.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 29, 2020 3:14 pm.