Previous Next Residente de Spanish Meadows da positivo a COVID-19 Una vista de la entrada al Centro de enfermería de Spanish Meadows y la vida asistida en Brownsville el jueves 7 de mayo de 2020, donde un residente dio positivo por COVID-19.

Un residente del centro de enfermería y de vida asistida Spanish Meadows de Brownsville, resultó positivo a COVID-19. El centro publicó un aviso en su puerta hoy informando al público de la prueba positiva. El aviso dice "Spanish Meadows ha tenido 1 caso positivo a COVID-19 de un residente recientemente ingresado en el hospital. El paciente fue ingresado nuevamente en el hospital de inmediato". Las autoridades dijeron que continuarán monitoreando a todos los residentes en busca de síntomas y que todos los pacientes y el personal serán evaluados. El nombre del administrador de Spanish Meadows Ricardo Rodríguez, figura en el aviso. Hasta el miércoles, el Condado de Cameron informó que se han reportado 469 casos de COVID-19 en el condado y de ese número, 240 personas se han recuperado.

