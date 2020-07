Previous Next Residente de asilo de ancianos muere por COVID-19 Una vista de la entrada al Centro de enfermería de Spanish Meadows y a la vida asistida en Brownsville el jueves 7 de mayo de 2020, donde un residente dio positivo por COVID-19. Buy this photo

El condado de Cameron ha confirmado que otro residente de un asilo de ancianos murió por causas relacionadas a COVID-19. El individuo era un residente de Spanish Meadows de 74 años de edad de Brownsville, dijo el miércoles Salud Pública del Condado de Cameron en un comunicado. Esto eleva el número total de muertes relacionadas con el coronavirus en el condado de Cameron a 71. También el miércoles, el Departamento de Salud del condado reportó 123 casos adicionales del virus aquí, elevando el número total de casos en el Condado de Cameron a 3 mil 120. Los nuevos casos van desde una niña de 5 años de edad de Harlingen y un niño de 7 años de Brownsville hasta una mujer de Brownsville de 85 años de edad. También se informaron casos en Indian Lake, La Feria, Los Fresnos, Primera, Rancho Viejo, Río Hondo, San Benito Santa Rosa y South Padre Island. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

