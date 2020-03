Previous Next Reporta Tamaulipas cuatro nuevos casos sospechosos a COVID-19 La Secretaría de Salud de Tamaulipas está reportando dos casos positivos, cuatro sospechosos, nueve negativos a COVID-19.

Posted:

En su último reporte, la SST informó que se tienen cuatro casos sospechosos a COVID-19, correspondientes a un hombre de Ciudad Victoria, dos mujeres de Ciudad Madero y una mujer de la ciudad de Tampico. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del estado, dijo que las muestras son analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el único autorizado y con capacidad analítica para la nueva cepa del coronavirus. El primero, corresponde a un paciente masculino de 30 años de edad, residente de Ciudad Victoria, la capital del estado, que se localiza a 218 millas de la frontera con Brownsville, Texas, y quien tiene antecedente de viaje a España del 8 al 16 de marzo. No presenta complicaciones y se encuentra bajo estricto aislamiento domiciliario, sin contactos intradomiciliarios. En Ciudad Madero, que se localiza a 321 millas de Brownsville, se mantiene en aislamiento domiciliario a una estudiante de 15 años de edad, con antecedente de viaje a Estados Unidos (Providence, Rhode Island y Atlanta, Georgia) del 4 al 17 de marzo, presentando rinorrea (nariz congestionada) y cefalea (dolor de cabeza intenso). El segundo caso sospechoso en Ciudad Madero, corresponde a una paciente femenina de 33 años de edad, embarazada de 6 meses, con antecedente de viaje a Francia, Bélgica y Holanda del 27 de febrero al 7 de marzo, se encuentra estable, con manejo ambulatorio y aislada en su domicilio. En Tampico, localizado a 322 millas de Brownsville, se mantiene en estudio y estricto aislamiento domiciliario a una mujer de 38 años de edad, sin antecedente de viaje al extranjero, contacto del caso confirmado de Malasia, presentó síntomas de fiebre, tos, diarrea, malestar general, rinorrea y odinofagia (dolor de garganta al ingerir alimentos), convive con 3 personas en su domicilio. Molina Gamboa señaló que a las cuatro personas se les dará seguimiento estricto hasta obtener su resultado. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, March 20, 2020 10:54 am.