Regresan a texanos a EEUU en inicio de operativo en puente de Reynosa; casos positivos de COVID-19 llega a mil 793 en Tamaulipas El operativo en Reynosa, Tamaulipas, detectó a pocos conductores infractores, pero al menos un centenar fueron regresados a Texas, la mayoría por no cumplir con el ordenamiento de viajar máximo dos personas por vehículo.

El sábado, decenas de conductores de Texas fueron regresados a EEUU por no cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno estatal para evitar contagios por coronavirus. La Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado con apoyo de la Policía Estatal y personal del Instituto Tamaulipeco para Migrantes cerraron las vialidades de entrada a Reynosa y dejaron 1 carril para controlar el flujo y revisar Tras el decreto emitido por el gobierno del estado de Tamaulipas en el que se extiende el período de emergencia sanitaria hasta el 15 de julio, este sábado el número de casos positivos de COVID-19 llegó a los mil 793 y a 110 defunciones. Luego de advertir que los casos de coronavirus y las defunciones continuarán aumentando de no quedarse en casa ni atender las medidas de la sana distancia, la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa informó que durante las últimas horas se confirmaron nueve casos y dos fallecimientos. Los nuevos casos se localizan en Madero con cuatro casos: dos mujeres de 48 y 71 años y dos hombres de 43 y 56 años. En Matamoros un hombre de 65 años. Tampico cuatro casos: una mujer de 27 años, dos hombres de 31 años y uno de 32 años. Las defunciones corresponden a un hombre de 49 años; originario de Matamoros con antecedentes de cirrosis hepática y una mujer de 82 años de Ciudad Victoria, que padecía hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y epilepsia. Molina Gamboa destacó que el Gobierno de Tamaulipas ha redoblado esfuerzos y desplegado toda su capacidad de respuesta para disminuir la velocidad de contagios y fallecimientos a fin de poder avanzar hacia una nueva convivencia social, que sea responsable, solidaria y proteja la vida de los ciudadanos. El operativo encabezado por Adalberto Elizondo Rivera, titular regional de Coepris-Reynosa, empezó a las 9:20 horas y duró 3 horas, luego la comitiva se trasladó al puente internacional Reynosa-Mission donde harían lo mismo; por la tarde regresarían al cruce Reynosa-Hidalgo. - Con información de Agencia Reforma © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

