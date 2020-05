Previous Next Reanudan servicios de inmigración en persona Una mujer de Gambia tiene un programa y una bandera durante la ceremonia de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en esta fotografía de archivo. USCIS anunció que reanuda algunos de sus servicios en persona a partir de este 4 de junio.

Buenas noticias para quienes esperaban que sus trámites con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se reanudaran, muchos de ellos ya podrán hacerlo. Luego del cierre de oficinas, suspensión de citas, entrevistas y actos de naturalización por el coronavirus, este viernes USCIS anunció que a partir del 4 de junio próximo, algunas de sus oficinas locales y de asilo reanudarán sus servicios en persona que no sean de emergencia. Asimismo, anunció que los centros de asistencia en solicitudes reanudarán los servicios más tarde, como una forma de tomar precauciones para evitar la propagación del COVID-19 en instalaciones que han reabierto. USCIS, que atiende solicitudes de naturalización, visado, refugiados y asilo, suspendió los servicios de atención en persona el pasado 18 de marzo, argumentando preocupaciones sobre el virus. USCIS anunció que reanudará el procesamiento prioritario para el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, y el Formulario I-140, Petición de Trabajador Inmigrante Extranjero en varias fases durante el próximo mes. A partir del 1 de junio de 2020, USCIS aceptará el Formulario I-907, Petición de Procesamiento Prioritario para todas las peticiones I-140 elegibles. A partir del 8, 15 y 22 de junio, USCIS aceptará otras solicitudes y reanudará otros procesamientos prioritarios. Todas las fechas están sujetas a cambios según USCIS continúe aceptando más peticiones de procesamiento prioritario, y USCIS anunciará cualquier cambio a estas fechas. USCIS también dio a conocer que se tomarán ciertas medidas para los servicios en persona como que los visitantes no podrán entrar a una instalación de USCIS si: Tienen síntomas de COVID-19, entre éstos tos, fiebre, o dificultad para respirar; han tenido contacto cercano dentro de los últimos 14 días con una persona que se sabe o se sospecha que tenga COVID-19; o un proveedor de cuidado médico o autoridad de salud pública le ha ordenado asilarse o ponerse en cuarentena durante los últimos 14 días. Los visitantes no pueden entrar a la instalación con más de 15 minutos de anticipación a su cita (30 minutos para las ceremonias de naturalización). Se les proporcionará gel antiséptico a los visitantes en los puntos de entrada. Las personas del público deben tener cubiertas faciales que cubran su boca y nariz cuando entren a las instalaciones. Si no tienen, USCIS podría proporcionarles una o se le pedirá al visitante que reprograme su cita. Habrá marcas y barreras físicas en la instalación; los visitantes deben prestar atención a estos letreros para asegurarse de que siguen las medidas de distanciamiento social. Las personas también tienen que responder a preguntas de verificación de salud antes entrar a la instalación. Se les exhorta a las personas a traer sus propios bolígrafos de tinta negra o azul. Las notificaciones de citas incluirán instrucciones adicionales acerca de las visitas a las instalaciones de USCIS. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 29, 2020 12:51 pm.