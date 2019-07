Previous Next Realizan prueba de Fiery en el sitio de lanzamiento de SpaceX Algún tipo de prueba se llevó a cabo el martes por la noche en el cohete Starhopper en el sitio de lanzamiento de SpaceX del Sur de Texas en la playa de Boca Chica.

Posted:

El prototipo Starhopper de SpaceX en el sitio de lanzamiento de Boca Chica de la compañía fue envuelto en llamas brevemente después de lo que parecía ser una prueba estática normal de un camión de bomberos, justo antes de las 10:30 p.m. el martes. Aún no se sabe nada de SpaceX sobre si se anticipó la dramática bola de fuego secundaria y los residuos de fuego, o si continuarán con una prueba de sobrevuelo de 65 pies planeada originalmente para esta semana. La prueba de la noche anterior fue la primera que tuvo lugar en el sitio de lanzamiento desde principios de abril. _____ 11:55 p.m. Algún tipo de prueba se llevó a cabo el martes por la noche en el cohete Starhopper en el sitio de lanzamiento de SpaceX del Sur de Texas en la playa de Boca Chica. Se observó una erupción masiva de llamas proveniente de las partes inferiores y superiores del Starhopper, seguida de otra llama masiva a las 10:28 p.m. Minutos más tarde, las llamas seguían apareciendo desde el fondo del cohete. Menos de una hora después de la enorme bola de fuego, un camión de bomberos parecía estar rociando agua sobre residuos de fuego. No hay información de SpaceX o de su presidente Elon Musk si el hecho fue una prueba estática normal del motor o fue otra cosa. Más temprano el martes, Musk confirmó que la prueba de sobrevuelo de Starhopper programada para hoy se retrasaría hasta "con suerte mañana". Se espera que la primera prueba de vuelo sin ataduras del prototipo de tolva de Starship levante el vehículo a 65 pies. Dos pruebas de motor tuvieron lugar en el barco a principios de abril.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, July 17, 2019 11:32 am.