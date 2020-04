Reabren Parques de Texas; Playa Boca Chica permanece cerrada

Previous Next Boca Chica Virus Outbreak Texas State Parks LA GUARDABOSQUES de Texas Parks Tina Johnson da la bienvenida a los visitantes al Parque Estatal Enchanted Rock, el lunes 20 de abril de 2020, en Fredericksburg, Texas. Buy this photo

EL PASO, Texas— A medida que Texas dio sus primeros pasos para reabrir el domingo — comenzando con los parques estatales— surgieron advertencias por el plan del enorme estado en la esquina oeste, donde la propagación del coronavirus no muestra signos de desaceleración. En el ámbito local, la Ciudad de Brownsville difundió una breve reseña informativa a través de redes sociales aclarando a los residentes que la Playa Boca Chica permanecía cerrada al público hasta nuevo aviso. Al mismo tiempo, recordaba que el lugar es administrado y es mantenido por el Condado Cameron. Al respecto, emplazaban al visitante para obtener más información al sitio web del parque. Por otro lado, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas abrió reservas en línea para pases diarios, recorridos y campamentos y un mensaje de que los parques que pueden reabrir el lunes lo harán, según las órdenes del gobernador Greg Abbott. Las futuras decisiones sobre más reaperturas en Texas se guiarían por las pruebas, dijo Abbott, y aunque aseguró que las pruebas “subirían bastante” a fines de abril o principios de mayo, no proporcionó un número. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, April 21, 2020 9:54 am.