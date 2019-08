Prueba de SpaceX reprogramada para esta semana

Después de cancelar un “salto” planeado de 200 metros de su vehículo de prueba Starhopper en Boca Chica Beach la semana pasada, SpaceX parece listo para intentarlo de nuevo esta semana.

La fecha de lanzamiento principal se ha movido al 21 de agosto, como lo indican los cierres de carreteras y playas autorizados por el Condado de Cameron para esa fecha, con el 22 y 23 de agosto como fechas de respaldo. Los cierres afectan a todas las playas de Boca Chica y la Carretera Estatal 4 desde la playa hasta Oklahoma Avenue entre las 2 p.m. y la medianoche todos los días.

Hasta el momento de la publicación, la Administración Federal de Aviación no había emitido un Aviso a los aviadores (NOTAM) que prohíbe las operaciones de aeronaves cerca del sitio de lanzamiento de Boca Chica. Se emitió un NOTAM y se autorizaron cierres de condados para la ventana de lanzamiento anterior de SpaceX, del 16 al 18 de agosto, aunque la compañía aparentemente no obtuvo una licencia de lanzamiento de la FAA requerida.

El 15 de agosto, el CEO de SpaceX, Elon Musk, tuiteó que había tenido una “buena conversación con el jefe de FAA Space”. Necesita un análisis más grande de riesgos y debería estar claro para volar pronto”.

El primer y único salto de Starhopper hasta el momento tuvo lugar después del anochecer el 25 de julio en medio de una ola de fuego y humo. Musk ha expresado la esperanza de que la prueba de 200 metros (656 pies) se realice durante el día. Starhopper es el prototipo inicial de la nave espacial de la compañía, actualmente en desarrollo, ya que la nave espacial Musk intenta devolver a los humanos a la luna y llevarlos a Marte.

Después de un exitoso salto de 200 metros, el siguiente paso será lanzar el próximo prototipo, el Mk1, ahora en construcción en Boca Chica, a una altitud de 20 kilómetros, o 12.5 millas, según Musk. El Mk1, como su nave gemela Mk2, que se está construyendo en Cocoa, Florida, cerca de Cabo Cañaveral, estará equipada con tres de los motores Raptor alimentados con oxígeno líquido y metano líquido de la compañía. El Starhopper tiene un solo Raptor, aunque adecuado para sus propósitos.

Musk ha dicho que dará una presentación el 24 de agosto en Boca Chica sobre el progreso en Starship y su componente de refuerzo masivo, Super Heavy, aunque no se han publicado detalles adicionales.

El 18 de agosto, la nave autónoma de aviones no tripulados del puerto espacial de SpaceX “Just Read the Instructions” comenzó a transitar el Canal de Panamá hacia el este después de partir del Puerto de Los Ángeles el 1 de agosto. La compañía no ha dicho si el barco se dirige a Texas o Florida, donde SpaceX se lanza regularmente desde el Launch Complex 39A en el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral.

SpaceX ha estado utilizando la nave y una nave hermana, “Por supuesto que aún te amo”, como plataforma de aterrizaje para los cohetes de refuerzo Falcon de la compañía después de los lanzamientos.

Con sede en Hawthorne, California, la compañía comenzó a construir en las instalaciones de lanzamiento de Boca Chica en septiembre de 2014, comenzó a construir el Starhopper a fines del año pasado y realizó las primeras pruebas de motor del prototipo a principios de abril.