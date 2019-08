Previous Next Prueba de lanzamiento de SpaceX podría ser esta tarde; mantienen aviso de evacuacion El salto planificado de 150 metros del vehículo de prueba en el sitio de lanzamiento/prueba de la compañía en Boca Chica Beach podría realizarse esta tarde.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, señaló una conexión defectuosa en el sistema de encendido del Starhopper como la razón del aborto en el último segundo el lunes de un salto planificado de 150 metros del vehículo de prueba en el sitio de lanzamiento/prueba de la compañía en Boca Chica Beach. Después de semanas de demoras mientras SpaceX trabajaba para obtener una licencia de lanzamiento de la Administración Federal de Aviación, el segundo y último salto sin ataduras de Starhopper parecía estar en camino hasta que el vuelo fue restregado en T-0 justo después de las 6 p.m. La compañía decidió no volver a intentarlo el lunes por la noche, aunque Musk tuiteó que se haría otro intento hoy. “Los encendedores deben ser inspeccionados”, dijo. “Lo intentaremos mañana a la misma hora”. La autorización del Condado de Cameron para el cierre de Boca Chica Beach y State Highway 4 desde la playa hasta Oklahoma Avenue desde las 2 p.m. hasta la medianoche sigue vigente hasta el miércoles. Una notificación a los aviadores (NOTAM) de la FAA, que prohíbe las operaciones de aeronaves dentro de las cuatro millas náuticas del sitio de lanzamiento desde el nivel del suelo hasta 8 mil pies sobre el nivel del mar, también está en vigor desde las 2 p.m. a la medianoche hoy y miércoles. El vuelo, si sucede, será un seguimiento del salto de 60 pies del vehículo de prueba el 25 de julio. SpaceX había planeado que Starhopper ascendiera a 200 metros en su segundo vuelo, aunque el permiso de lanzamiento enmendado emitido el 23 de agosto por la Administración Federal de Aviación especificó que el vuelo no debe superar los 150 metros (casi 500 pies) de altitud. El condado ha aconsejado a los residentes de Boca Chica Village, que residen a 1.5 millas al oeste del sitio de lanzamiento, que evacuen el área antes del salto programado en caso de un “evento de sobrepresión” causado por un mal funcionamiento durante el vuelo que podría causar que se rompan las ventanas. “Como mínimo, debe salir de su casa o estructura y estar fuera de cualquier edificio en su propiedad cuando escuche las sirenas de la policía que se activarán en el momento de la Actividad de Vuelo Espacial”, según la alerta entregada en mano. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

