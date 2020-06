Protesta pacífica iniciará en Linear Park en Brownsville

Previous Next Protesta en Brownsville

Los miembros de un grupo de Facebook llamado Brownsville Against planean realizar una protesta el miércoles por la tarde llamada Justice for George Floyd / Black Lives Matter Peaceful Protest. Se reunirán a las 3 p.m. en Linear Park frente al paseo de la fama de Mr. Amigo. Desde allí planean caminar hacia el Departamento de Policía de Brownsville y el Palacio de Justicia del Condado de Cameron. Los organizadores están pidiendo a aquellos que quieran participar que mantengan la protesta pacífica, que no interactúen con la policía u otros, y que eviten que el evento sea violento. También les recuerdan a los participantes que practiquen pautas de distanciamiento social. Dicen que la protesta se lleva a cabo para llamar la atención sobre las injusticias en los Estados Unidos.

