Proponen ley federal vinculada al asesinato de Jaime Zapata

Solicitan protección de funcionarios en el extranjero

Previous Next Mexico ICE Agents Shot SE PRESENTAN. Sospechosos del asesinato del agente de Inmigración y Aduanas de EEUU, ICE, Jaime Zapata, el 15 de febrero, y de herir al agente de ICE Victor Avila se muestran a la prensa en la 12ª Zona Militar en San Luis Potosí, México. Entre los sospechosos se encuentra Julian Zapata Espinoza, alias “El Piolín”, tercero desde la izquierda. Associated Press Buy this photo

Posted:

El senador estadounidense John Cornyn ha presentado la Ley de Protección de la Aplicación de la Ley Federal Jaime Zapata y Víctor Ávila que aclararía que la ley federal protege a los funcionarios y empleados federales que sirven en el extranjero. Cornyn presentó el proyecto de ley después de que en enero de este año la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. anulase las condenas por asesinato de José Emanuel García Sota, también conocido como “Zafado” y Jesús Iván Quezada Pina, también conocido como “Loco”, quienes fueron condenados por asesinar a Zapata. Zapata, un agente de Inmigración y Control de Aduanas y nativo de Brownsville, fue asesinado el 15 de febrero de 2011, en un bloqueo de carreteras cerca de SanLuis Potosí, México, en un ataque de presuntos miembros del cartel de drogas de los Zetas. El agente Ávila resultó herido en el ataque. Aunque los hombres acusados de matar a Zapata fueron declarados culpables y recibieron cadena perpetua, sus condenas por asesinato fueron anuladas y remitidas a un tribunal inferior porque fueron asesinados fuera de los Estados Unidos. Una parte del fallo de la corte dice “Debido a que anulamos las condenas de los acusados bajo 1114, reenviamos su caso por una nueva sentencia limitada en la que el tribunal de distrito puede determinar si modificamos su sentencia a la luz de nuestra vacante”. El proyecto de ley de Cornyn, que se presentó el jueves, “aclararía que la ley federal protege de manera clara e inequívoca a los funcionarios y empleados federales que prestan servicios en el extranjero”. “Los agentes de la ley federales hacen sacrificios increíbles para proteger a los estadounidenses dentro y fuera del territorio estadounidense, y merecen nuestro apoyo sin importar dónde estén estacionados”, dijo Cornyn en un comunicado. “Este proyecto de ley en honor de los valientes Agentes Especiales Jaime Zapata y Víctor Ávila dejará en claro de una vez por todas que tenemos el respaldo de nuestros agentes federales”. El proyecto de ley de Cornyn modifica la sección 1114 del título 18, Código de los Estados Unidos al agregar la palabra “jurisdicción extraterritorial”. Las autoridades dijeron que Zapata luchó contra sus asaltantes mientras trataban de sacarlo del vehículo. Zapata recibió al menos tres disparos con las balas atravesando la ventana del automóvil que accidentalmente se había roto. Las autoridades dijeron que se encontraron 83 casquillos gastados de balas AK-47 en la escena. lmartinez@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Monday, May 18, 2020 10:06 am.