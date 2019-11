Previous Next Pronostican bajas temperaturas para esta semana Se espera que el Valle del Río Grande reciba ráfagas de aire frío durante los próximos cinco días. Buy this photo

Más vale que tenga las chaquetas y guantes a mano. Se espera que el Valle del Río Grande reciba ráfagas de aire frío durante los próximos cinco días. El primer golpe de aire frío llegará a última hora de esta tarde o temprano el viernes, bajando las temperaturas a los 50 grados Fahrenheit el viernes por la tarde, según el Servicio Nacional del Clima en Brownsville. El segundo golpe de aire frío probablemente vendrá del Polo Norte alrededor del atardecer del lunes y las temperaturas serán de 40 a 50 grados Fahrenheit el martes con temperaturas de alrededor de 35 a 40 grados, informó el NWS. Existe la posibilidad de que el frente frío llegue antes. “Será como un tren de carga de aire frío”, dijo Barry Goldsmith, meteorólogo coordinador de advertencia del NWS en Brownsville. Las máximas de hoy estarán en los altos 80 grados Fahrenheit alrededor de las 2 p.m. Se registrará un avance rápido las 24 horas, y las máximas del viernes serán en los 50s, aproximadamente un cambio de 30 grados en las temperaturas con algo de lluvia, según el pronóstico de NWS. Algunas áreas podrían recibir un cuarto de pulgada de lluvia. Goldsmith dijo que la lluvia debería parar a tiempo para el fútbol del viernes por la noche y aconseja a las personas que se vistan bien si van a asistir a los juegos. Las máximas del sábado estarán en los altos 60 grados Fahrenheit y los bajos 70, y las máximas del domingo estarán en los altos 70 grados a los bajos 80. El gran cambio vendrá alrededor de la puesta del sol el lunes cuando el aire ártico comience a empujar a través del Valle, trayendo no solo temperaturas frías sino vientos rápidos de 20 a 30 millas por hora. Los pronosticadores del clima pueden tener que emitir avisos de vientos el lunes o el martes, dependiendo de cuán fuerte sea el viento. Es posible que también se deban emitir avisos de sensación térmica. “Podría haber un cambio de hasta 50 grados, en este caso entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana. Todavía podría ser de 45 grados a 50 grados el martes por la tarde”, dijo. Las temperaturas de la mañana para el miércoles podrían estar entre los altos 30 y los 40 grados con temperaturas entre 30 y 35 grados. “Es solo un caso razonable en este momento si esta tendencia continúa, podría ser más frío”, dijo Goldsmith. Goldsmith dijo que los residentes deberían comenzar a prepararse para el frío de la próxima semana sacando sus chaquetas, bufandas, guantes y sombreros o gorros. También deben verificar sus calentadores para asegurarse de que estén en buenas condiciones de funcionamiento. Algunos cortes de energía podrían ocurrir debido a los fuertes vientos y los residentes deben asegurarse de tener linternas cerca. “Esté preparado para el tipo invernal (clima) para el estilo del Valle", dijo. lmartine@brownsvilleherald.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

