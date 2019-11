Prepárese para las largas filas en puentes internacionales durante Acción de Gracias

BROWNSVILLE — Si usted es de los que planea cruzar la frontera durante esta semana de Acción de Gracias, prepárese para las largas filas en los puentes internacionales.

La Oficina de Operaciones Aduaneras (OFO) de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) en el Puerto de Entrada de Brownsville exhorta a los viajeros a planificar con anticipación, solicitar permisos de viaje I-94 en línea y utilizar Ready Lanes mientras CBP se prepara para implementar medidas que faciliten el tráfico de vacaciones por los días feriados.

En un comunicado, CBP dijo estar “listo para recibir y procesar volúmenes significativos de tráfico transfronterizo tanto para el feriado de Acción de Gracias como para el período de compras del Viernes Negro en los cruces internacionales de Brownsville”, informó Tater Ortiz, director del Puerto, Puerto de Entrada de Brownsville.

“Agradecemos al público que viaja por ser proactivo, paciente y por aprovechar las medidas de facilitación, como Ready Lanes”, dijo Ortiz.

El Puerto de Entrada de Brownsville recomienda a los viajeros solicitar sus permisos de turismo en línea a través de http://i94.cbp.dhs.gov. Los viajeros reciben un I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, los viajeros deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, enviar escaneos digitales biométricos y tomar una foto. El Puerto de Entrada de Brownsville extenderá los privilegios de primera línea a los viajeros que presenten sus solicitudes I-94 electrónicamente y presenten su recibo provisional de permiso I-94.

CBP también alienta a los viajeros a obtener y utilizar documentos de viaje equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) como tarjetas de pasaporte de Estados Unidos, y las versiones más recientes, es decir, desde 2011, de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente extranjero para que puedan utilizar las filas conocidas como “Ready Lanes”.

De acuerdo a CBP, el procesamiento en carriles preparados es un 20 por ciento más rápido que los carriles normales y proporciona un ahorro de tiempo de hasta 20 segundos por vehículo. CBP sugiere a los viajeros a obtener documentos de entrada RFID para usar Ready Lanes e inscribirse en programas de viajeros confiables.

Las personas que viajan pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera a través de este link o también pueden obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play (CBP BWT) para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente utilizar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora. CBP recuerda al público que pueden utilizar el Puente Internacional de Los Indios como una ruta alternativa para evitar el tráfico pesado.

Además, para evitar posibles retrasos o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos/restringidos, CBP exhorta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada, y antes de hacer su viaje puede consultar la guía Know Before You Go.

Recientemente, CBP emitió una prohibición para importar a EEUU el tomate y chiles.