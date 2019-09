Previous Next ¡Por fin! Gran inauguración de la biblioteca ‘Inclusion Caboose’ El furgón rojo del tren de 1940 en Linear Park se inaugurará oficialmente como el "Caboose de inclusión" después de una ceremonia de corte de cinta este sábado. El furgón cuenta con una biblioteca de préstamos para niños y un espacio de actividades con asientos y mesas para niños con necesidades especiales.

Posted:

BROWNSVILLE - Una gran ceremonia de inauguración y de corte de listón de "Inclusion Caboose", una biblioteca para niños ubicada en un furgón de cola renovado y vintage, está programada para este 14 de septiembre a las 10:30 a.m. "Inclusión" es parte del nombre porque el proyecto en curso eventualmente contará con servicios para niños con necesidades especiales además de libros. Por ejemplo, los planes futuros incluyen una cerca alrededor del perímetro, similar a la adyacente Laureles Ranch House, para que los niños puedan correr, pero no salir. Los planes también requieren servicios para niños con problemas de audición y visión. Dolly Sevier, pediatra de Brownsville que aseguró los fondos iniciales para el proyecto, dijo que, por el momento, el furgón de pasajeros tendrá personal regular los sábados entre las 9 am y el mediodía, con la hora del cuento a las 11 am, para que coincida con el mercado de agricultores de Brownsville . El furgón de cola, bajo la jurisdicción del Departamento de Parques y Recreación de Brownsville, también estará abierto para eventos especiales, dijo. El furgón de cola se encuentra en una escala real de vagones de ferrocarril, un remanente de la historia del parque como un patio de cambio de ferrocarril del Pacífico Sur. La pequeña casa adyacente a escala ahora sirve como una biblioteca para "tomar un libro, dejar un libro", dijo Sevier. El subsidio original que obtuvo fue de 2 mil 500 dólares de la Fundación de la Sociedad de Pediatría de Texas, Sevier luego recaudó 3 mil dólares de cada una de la Corporación de Mejoramiento Comunitario de Brownsville y la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Brownsville, más otros 2 mil dólares en materiales y mano de obra de la Corporación de Desarrollo Comunitario de Brownsville para la renovación interior. El Puerto de Brownsville donó dinero y OmniTRAX, que opera el Ferrocarril Internacional Brownsville y Río Grande del puerto, contribuyó con un "dinero cruzado" original del ferrocarril. La ciudad también tenía al menos 5 mil dólares en fondos de renovación sobrantes que eran accesibles, dijo Sevier. La Coalición de Bienestar de Brownsville también contribuyó al proyecto. Parques y Recreación aprovechó las diversas donaciones para solicitar con éxito una subvención de 30 mil dólares para espacios de juego de la National Recreation and Park Association y la Walt Disney Company. La ciudad también ha solicitado una subvención en bloque del Desarrollo Comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU, para nuevas mejoras en el parque, dijo Sevier. El furgón de cola fue donado por el ferrocarril de Brownsville y Río Grande en 2007 y colocado en Linear Park, que se encuentra dentro del Distrito Cultural Mitte. La ciudad presupuestaba 40 mil dólares para la renovación exterior del furgón de cola, en asociación con la Sociedad de Preservación de Brownsville, que coordinó el proyecto. La renovación implicó el arenado y la pintura del exterior, la construcción de una nueva plataforma y la eliminación de una valla de alambre que había rodeado el vagón durante años. sclark@brownsvilleherald.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, September 13, 2019 10:36 am.