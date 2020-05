Previous Next Pese a estrictas restricciones, Tamaulipas rebasa los mil casos positivos de COVID-19 Tamaulipas rebasó el lunes los mil casos positivos de COVID-19. Buy this photo

Pese a las estrictas medidas para frenar la propagación del coronavirus, la cifra de casos positivos de COVID-19 llegaron a los mil 052 en Tamaulipas, y 92 fallecidos. La tarde del martes, la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó 67 nuevos casos de COVID-19 y cinco defunciones en el estado, destacando con el mayor número de casos las ciudades de Matamoros con 30, Nuevo Laredo con 12, Ciudad Victoria con siete y Reynosa con seis, por lo que la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa señaló que los picos de la enfermedad continuarán presentándose de no respetarse el confinamiento social ni la sana distancia. Mientras que los fallecimientos corresponden a un hombre de 92 años de Nuevo Laredo, con antecedente de cáncer prostático, hipertensión y diabetes; un hombre de 77 años de Matamoros con diabetes no controlada; dos hombres de ciudad Madero de 56 y 53 años con hipertensión arterial de larga evolución y obesidad, así como una mujer de 88 años residente de Aldama con hipertensión arterial y diabetes. Con ellos, el último balance indica que Tamaulipas cuenta con mil 509 casos positivos, de los cuales 92 han sido mortales, con el antecedente de padecer enfermedades crónicas no controladas. Molina Gamboa exhortó a las y los tamaulipecos a quedarse en casa y si es necesario salir por trabajo, alimentos o medicinas se debe mantener la sana distancia con otras personas, al menos 1.5 metros, lavarse las manos frecuentemente y proteger a los adultos mayores, ya que son el grupo más vulnerable. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

