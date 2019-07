Peligrosos índices de calor alcanzarían los 115 grados esta tarde

Previous Next Peligrosos índices de calor alcanzarían los 115 grados para esta tarde Un aviso de calor está en vigor a partir de la 1 p.m. y hasta las 6 p.m. para la tarde de este miércoles.

Un aviso de calor está en vigor a partir de la 1 p.m. y hasta las 6 p.m. para esta tarde. Con pronósticos de condiciones de calor y humedad para hoy, los índices de calor se esperan alcancen los 111 a 115 grados Fahrenheit para esta tarde en áreas del este de la autopista federal 281. El Servicio Nacional del Clima en Brownsville señala que los más altos ínidices de calor se esperan principalmente a lo largo y al este del Corredor Interestatal 69C, con valores excediendo los 110 grados Fahrenheit durante varias horas para esta tarde. El aviso se extiende a los condados de Cameron, Hidalgo, Brooks y Kenedy, e incluye las ciudades de Brownsville, Harlingen, San Manuel, Falfurrias, Sarita, McAllen, Edinburg, Pharr, Mission, Weslaco y Raymondville. Manténgase seguro del calor y limite las actividades al aire libre durante las horas pico de calor del día e hidrátese con frecuencia. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

