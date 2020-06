Otra vez se van sobre el papel y desinfectantes

HARLINGEN — Han vuelto por más. Los acumuladores volvieron a buscar papel higiénico y otros productos de papel semanas después de provocar una escasez nacional de artículos como alcohol y desinfectante para manos. En Harlingen, la segunda ola de acaparamiento comenzó poco después de las 6 p.m. el miércoles, cuando el juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., emitió una orden que obligaba a los empleados y clientes de las empresas a usar cubiertas faciales para tratar de frenar la propagación del coronavirus en medio de los números de casos en aumento.

El alcalde Chris Boswell, quien ha enfatizado que las tiendas de comestibles no van a cerrar o quedarse sin alimentos y suministros en medio del brote de COVID-19, condenó lo que él llama “compra de pánico”.

“No hay razón para acumular nada”, dijo Boswell el jueves.

Fuera de la tienda de Commerce Street de H-E-B, Raven Villegas dijo que el miedo hace que algunos residentes acaparen.

“Tienen miedo del coronavirus”, dijo Villegas, un proveedor de servicios de salud en el hogar. “La gente no sabe lo que realmente está pasando. Da miedo.”

Villegas dijo que algunos se están aprovisionando para lo que creen que será una segunda orden estatal que requiere que los residentes sin razones justificadas se queden en casa para limitar la exposición al virus.

“Creo que habrá otro encierro porque muchas personas no están haciendo distanciamiento social”, dijo, refiriéndose a las pautas que requieren que los residentes mantengan una distancia de seis pies entre ellos y otros para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, Boswell enfatizó que los funcionarios no planean emitir una segunda ronda de órdenes estatales que obliguen a aquellos sin razones justificadas a quedarse en casa. “No hay absolutamente ninguna discusión al respecto”, dijo. “No he escuchado eso en ningun nivel del gobierno”.

Mientras cargaba sus víveres en su automóvil, Shirley Davis dijo que los estantes vacíos la hacen sentir incómoda. “Hace que las personas se sientan inseguras”, dijo Davis, una maestra de escuela jubilada.

“No creo que sea justo”, dijo Davis. “Si la gente atesora, cuando alguien realmente necesita algo, no está allí”. Alrededor de las 6 p.m. El miércoles, Treviño emitió la orden que obliga a las empresas a exigir que los clientes y empleados usen coberturas faciales para evitar la propagación del virus COVID-19. La orden vigente a las 12:01 a.m. del viernes no reemplaza la orden estatal del gobernador Greg Abbott del 1 de mayo, que prohibía a los gobiernos locales imponer mandatos de cobertura facial. Sin embargo, la orden de Abbott también permite a los gobiernos locales exigir a las empresas que impongan mandatos de cobertura facial a clientes y empleados. “Si hubiéramos conocido e implementado este método de aplicación en todo el estado, tal vez habríamos evitado parte de este gran aumento en los casos que hemos tenido en las últimas tres semanas”, dijo Treviño el martes. “Desearía que esto Victoria-Matamoros. hubiera quedado claro desde el primer día”.

Desde el 1 de junio, los nuevos casos COVID-19 del condado han aumen- tado de 799 a 1,301.

En marzo, H-E-B enfa- tizó que el gigante de comestible de Texas tenía suministros adecudos en sus almacenes para abastecer sus tiendas.