Previous Next Oficial de la cárcel del Condado Cameron da positivo a coronavirus Un oficial de una de las cárceles del centro bajo la administración de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron resultó positivo a COVID-19.

Posted:

Un oficial de detención en una cárcel del centro operada por el Departamento del Sheriff del Condado de Cameron ha dado positivo a COVID-19, según un comunicado publicado por la oficina en las redes sociales. “El 10 de junio de 2020, un oficial de detención de una de nuestras instalaciones de la cárcel del centro dio positivo a COVID19. El oficial estuvo en servicio por última vez el 6 de junio de 2020. Un miembro de la familia del oficial comenzó a mostrar síntomas y el oficial se practicó un autoexamen y sus resultados fueron positivos", señaló la oficina. “El área asignada al oficial no estaba alrededor de los reclusos. El personal con el que entró en contacto ha sido notificado y se encuentra en cuarentena y pendiente de los resultados de las pruebas". El departamento también informó que un empleado civil asignado al Centro de Detención Carrizales-Rucker en Olmito dio positivo el jueves por el virus. Ese empleado fue el último en las instalaciones el lunes. "Otros empleados civiles que trabajan con este empleado han sido puestos en cuarentena en sus hogares y están pendientes de los resultados de las pruebas", declaró la oficina. “Hemos sido afortunados de no tener ninguna prueba de interno positiva a COVID19. Somos conscientes de que no somos inmunes a esta enfermedad. Estamos tomando todas las precauciones necesarias para mantener a nuestro personal y a nuestros prisioneros lo más seguros posible. Le deseamos a nuestro Oficial de Detención y al empleado civil una pronta recuperación y mantenemos a nuestros otros empleados esperando resultados con nuestras oraciones”. Según un informe del miércoles de la Comisión de Normas de la Cárcel de Texas, 700 reclusos en todo el estado han dado positivo por coronavirus. Cinco de esos internos están siendo tratados fuera del sitio y la comisión ha reportado cinco muertes en todo Texas. 3 mil 272 reclusos han sido puestos en cuarentena. Un total de 121 carceleros dieron positivo y otros 147 carceleros están en cuarentena en Texas, dijo la comisión. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, June 12, 2020 10:59 am.