Previous Next Obispo de Matamoros visita a víctimas de explosion durante peregrinación El obispo de la Diócesis de Matamoros Eugenio Lira Rugarcía visita a una de las víctimas de la explosión de una camioneta por fuegos pirotécnicos durante una peregrinación el domingo en Matamoros.

Posted:

MATAMOROS — Obispo de la Diócesis de Matamoros visitó el lunes a las víctimas de una explosion por fuegos pirotécnicos ocurrida el pasado domingo mientras caminaban en peregrinación durante la celebración a la Virgen de Guadalupe. El Obispo Eugenio Lira Rugarcía publicó en sus redes sociales su visita a uno de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se encuentran internadas las dos personas heridas luego que explotó una camioneta cargada con pirotecnia. “Esta noche visité al Sr. Javier y a su hijo heridos en el accidente de la procession del domingo”, dijo Lira Rugarcía. “También saludé a varios enfermos y oré con ellos. Más tarde, en las puertas del hospital oré con sus familiares. Les ruego que pidamos a Dios por todos los enfermos”. Seis personas resultaron heridas el pasado domingo cuando ocurrió el accidente, entre ellas un seminarista mientras iban por calles de la ciudad rumbo a la iglesia de Guadalupe. El lunes por la noche se reportaba grave al chofer de la camioneta, que resultó con lesiones en la cabeza y una pierna. El accidente ocurrió cuando peregrinos del Ejido 20 de Noviembre marchaban por la Avenida Pedro Cárdenas, al sur de la ciudad. En un comunicado, Lira Rugarcía prohibió el uso de pólvora y cohetones, que, además de afectar el medioambiente, ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. El Obispo señaló que “consciente de que el Señor nos pide cuidarnos unos a otros, lo que ha motivado la creación del Programa Iglesia Segura y del Consejo Operativo para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables, y considerando la tragedia que hemos vivido el día de ayer (domingo) en nuestra Diócesis durante una procesión en la que se usaron cohetones sin autorización de la Curia Diocesana, queda totalmente prohibido el uso de pólvora y cohetones”. Lira Rugarcía enfatizó a los feligreses que acostumbran en estas fechas realizar procesiones, que “hay que informar a las autoridades y a Protección Civil, y observar puntualmente las leyes y normas en esta materia, a fin de garantizar la seguridad de todos”. Con información de Agencia Reforma © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, December 3, 2019 11:34 am.