Obispo anuncia que las iglesias católicas en el Valle abrirán el lunes

El obispo Daniel E. Flores, de la diócesis católica de Brownsville, anunció el viernes que las iglesias de la diócesis en todo el Valle del Río Grande volverán a abrir el lunes 25 de mayo, pero con una serie de condiciones.

En una carta, el obispo dijo que cualquier persona que asista a Misa deberá usar una máscara facial, los feligreses deberán desinfectar sus manos al entrar y salir de las iglesias; y se observará el distanciamiento social.

Indicó que cualquier otra banca se usará para sentarse y que habrá una distancia de seis pies entre familias e individuos. Debido a los asientos restrictivos, el obispo dice que la asistencia a la misa se limitará a menos del 50 por ciento.

El obispo dice que está alentando a los feligreses a asistir a los servicios de lunes a viernes para aliviar la capacidad de las misas dominicales. Dijo que la diócesis continuará transmitiendo servicios en vivo para aquellos que no puedan asistir a misa.

“Les indiqué a los pastores que tienen la autoridad para juzgar si en su parroquia particular están listos con suficientes suministros y voluntarios para abrir la iglesia para misas públicas. Si una parroquia en particular no está lista para implementar los protocolos necesarios, no deben abrir hasta que lo estén. Además, algunas parroquias pueden considerar necesario reajustar el horario de misa para permitir suficiente tiempo para el trabajo de desinfección de la iglesia después de cada misa ”, dijo el obispo.

Flores señaló que habrá instrucciones especiales para recibir la comunión.

El obispo está instando a los ancianos, aquellos que sufren de condiciones médicas, o cualquier persona que se sienta enferma, a quedarse en casa.