Nuevas medidas para reducir la movilidad en Tamaulipas Ante el acelerado crecimiento de contagios de COVID-19, Tamaulipas implementa nuevas medidas para reducir la movilidad.

Restringiendo aún más las medidas ya implementadas para evitar la propagación de la pandemia, el gobierno de Tamaulipas declaró este viernes toque de queda en todo el estado de 10 de la noche a 5 de la mañana de lunes a domingo. Tamaulipas reportó el jueves 265 casos nuevos confirmados de COVID-19,y se agregaron 18 fallecimientos. Los nuevos diagnósticos elevan la cifra oficial a 7 mil 321 casos positivos, de los cuales 3 mil 121 se han recuperado y 473 son defunciones. En un comunicado, Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud estatal informó que "el acuerdo publicado en el Periódico Oficial, es obligatorio, de aplicación en todo el estado y tiene como objetivo primario combatir el virus que ha vulnerado la salud de más de 7 mil tamaulipecos y tamaulipecas". La orden establece que, de lunes a domingo a partir de las 22:00 y hasta las 05:00 horas, se suspenden todos los trabajos, labores y/o servicios en los 43 municipios del estado, con excepción de las farmacias, unidades médicas y hospitales públicos y/o privados. Precisó que "sólo se justificará la circulación en el horario señalado para la compra de medicamentos, traslado a unidades de atención médica públicas o privadas; a centros de refugio o instituciones públicas o privadas de asistencia social". "Contempla además los traslados a instalaciones de seguridad pública, protección civil, procuración y administración de justicia e instituciones consideradas esenciales para la protección de las personas, familias, bienes o protección de cualquier persona que conforme a la ley esté obligado a cuidar y proteger a las personas consideradas por la ley vulnerables, protección de niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores", dice el comunicado. "Se ha tomado la determinación de emitir estas medidas de seguridad para evitar saturar la infraestructura hospitalaria y el equipo médico en la Tamaulipas", dijo Molina Gamboa. Las medidas preventivas se agregan a las disposiciones emitidas para los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria, que se mantienen en la fase de alto riesgo de contagio para enfrentar la pandemia y limitar daños a la salud de la población.

