Nubes de embudo podrían presentarse hoy El Servicio Nacional del Clima en Brownsville (NWS por sus siglas en inglés) ha emitido una Alerta Especial Meteorológica que señala que hay una posibilidad de nubes de embudo hoy.

El Servicio Nacional del Clima en Brownsville (NWS por sus siglas en inglés) ha emitido una Alerta Especial Meteorológica que señala que hay una posibilidad de nubes de embudo hoy. El NWS informa que los perfiles de viento favorables de bajo nivel y la abundante humedad tropical harán que la atmósfera sea favorable para el desarrollo de embudos tropicales débiles durante la mañana y posiblemente hasta la tarde. La mayoría de estas nubes de embudo serán de corta duración y, por lo general, no tocan el suelo. Sin embargo, debe estar preparado para buscar refugio en caso de que un embudo llegue al suelo. Una nube en embudo es una nube en forma de embudo de gotas de agua condensada, asociada con una columna giratoria de viento y que se extiende desde la base de una nube. Las áreas que podrían verse afectadas incluyen las ciudades de Falfurrias, Sarita, McAllen, Edinburg, Pharr, Mission, Weslaco, Raymondville, Brownsville, Harlingen, Port Mansfield, Port Isabel, South Padre Island, Laguna Heights, Laguna Vista y San Manuel. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

