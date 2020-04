No habrá suficientes ventiladores para infectados; inician retenes en Brownsville

Los médicos y profesionales médicos de Brownsville están en primera línea de la lucha en curso contra el coronavirus. Aunque el impacto del virus aún se está desarrollando en todo el Valle, los funcionarios advierten que sin un distanciamiento social adecuado, su propagación en el Condado Cameron podría ser devastadora.

Una coalición de médicos con sede en Brownsville realizó una conferencia de prensa el miércoles, junto con el sheriff Omar Lucio y el juez del condado Eddie Treviño, Jr., para enfatizar la gravedad de la situación. Los oradores pidieron al público que permanezca en resguardado, use máscaras en público y mantenga la salud y el bienestar de la comunidad, el país y el mundo en el centro de sus mentes. “Esta infección no es como la gripe común”, dijo el médico familiar el Dr. Gus Gross. “Escucho mucho de mis pacientes. Va a afectar a muchas personas y muchos de nosotros, desafortunadamente, conoceremos a alguien que sucumbirá a este virus. Ya hay muchos proveedores de atención médica que han muerto. Sea considerado con nuestros trabajadores de la salud. Quédate en casa”.

Gross especificó que COVID-19 puede infectar a cualquiera y a todos. “Es cierto que está afectando a los ancianos, los muy jóvenes y los inmunodeprimidos”. Pero, los jóvenes y sanos no están exentos. Por favor, date cuenta de esto”, dijo.

El médico le pidió al público que se mantuviera alejado de la sala de emergencias a menos que sea absolutamente necesario. Aquellos que se presenten en hospitales locales que sospechen que tienen el virus serán colocados en habitaciones donde otros pacientes infectados con coronavirus se han quedado para controlar la propagación. “Sopese su riesgo con cuidado”, dijo.

Gross y otros instaron a cualquier persona con preguntas o síntomas a llamar para hablar con proveedores de atención médica, médicos de atención primaria, o llamar a la línea directa de la ciudad al 956-546-4357. “En este momento hay muchos virus que causan síntomas de resfriado benignos leves. Lo que podría resultar ser una infección viral leve puede complicarse con la exposición al COVID-19”, explicó.

Los médicos dijeron que cualquier persona que muestre síntomas graves como dolor en el pecho y dificultad para respirar debería ir al hospital.

Gross señaló que actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar el virus, pero que el personal quiere controlar la propagación para mantener tantos ventiladores disponibles como sea posible. “Si tiene neumonía, su prueba de COVID-19 es positiva, está empeorando progresivamente hasta el punto de caer en dificultad respiratoria, y tenemos que ayudarlo a respirar, estamos allí para ayudarlo. Queremos esos ventiladores para usted. La forma en que podemos hacer eso es evitar que la menor cantidad posible de pacientes se vuelvan positivos”, dijo.

El Dr. Ricardo Martin Schwarcz habló en nombre de sus colegas, los únicos 30 neumólogos de cuidados críticos en el Valle del Río Grande. Advirtió a las familias que llevar a los niños al supermercado es arriesgado y que el distanciamiento social es la única medida que puede contener el virus. “Si lleva a toda su familia a Walmart para comprar comestibles, está exponiendo a toda su familia. Es muy arriesgado. Este coronavirus te llega solo al tocar superficies contaminadas y rascarte los ojos. Es muy fácil para los niños infectarse”, dijo.

El médico instó a las familias a dejar comida a familiares de la tercera edad para que limpien los paquetes y los dejen en la puerta para no exponer a nadie vulnerable al coronavirus. La advertencia de Schwarcz fue clara. “No habrá suficientes camas en el UCI en el Valle y no habrá suficientes ventiladores para todos los que se enferman a menos que detengamos esto ahora, hoy”.

“Más del 80 por ciento de los pacientes que usan ventiladores morirán. Eso es si tienen un ventilador”, dijo. “Las personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, asma, EPOC, son de riesgo extremadamente alto. Pero, estamos viendo en todo el país a jóvenes sin problemas médicos que se infectan, enferman y mueren. Esto es muy serio”.

El Dr. Kazim Hussain, Director de Urgencias en el Valley Baptist Medical Center, dijo que vio al primer paciente con síntomas leves de coronavirus en Brownsville. “Solo tenía fiebre, dolor de garganta y un poco de tos. Pero cuando ví sus rayos X y la tomografía computarizada, no podía creer que este tipo todavía respirara bien”, comentó.

“Yo también tengo un poco de asma y, por lo tanto, no quiero enfermarme, terminar teniendo neumonía u otras consecuencias. Debe comprender cuán serio es esto: que nosotros, como proveedores, estamos preocupados por nuestras propias vidas”.

Hussain explicó que el Valle del Río Grande tiene más incidentes de diabetes, hipertensión y enfermedad cardíaca que en cualquier otro lugar de Texas. “Si no seguimos las reglas: los seis pies o ponernos una máscara, vamos a tener un gran, gran problema”, dijo.

“Algunas buenas noticias son que una vez que construimos la vacuna, este tipo de virus no cambia mucho. Cuando tengamos una vacuna, con suerte para fines de este año, deberíamos estar protegidos de esto. Dentro de dos o tres meses, con suerte, habrá algún medicamento. Pero antes de llegar a ese punto, el daño ya estará hecho. En este momento, la única solución es tomar precauciones”.

Los agentes de la ley también están en primera línea del virus. Como explicó el sheriff Omar Lucio la semana pasada, los agentes desinfectan sus vehículos cada vez que entran y salen. Están usando guantes y máscaras y mantienen la distancia de las personas cuando responden las llamadas. El público tiene que ayudar en la respuesta, sin embargo, si se va a contener el coronavirus, explicó Lucio.

“Este se ha convertido en un trabajo muy, muy difícil para todos los agentes de la ley. No sé dónde has estado hoy. No sé con quién has estado en contacto. No sé qué tan cerca estaban el uno del otro”, dijo.

“Todos los agentes de la ley en este momento están luchando contra un enemigo que no podemos ver”.

El alguacil dijo que el condado de Cameron es el octavo más grande de Texas. Con una población de aproximadamente 500,000 residentes, se deben tomar precauciones adicionales para proteger a todos, incluidos los médicos y la policía, dijo.

El departamento reunió un grupo de trabajo que patrullará las calles y detendrá vehículos específicamente para determinar si los residentes están siguiendo las órdenes de emergencia. “Es usted quien necesita ayudarnos. Eres tú quien necesita quedarse en casa. Van a estar ahí fuera haciendo nada más que revisar cada vehículo que pasa. Si hay dos personas en el vehículo, serán detenidas. Si hay una familia, todos van a ser citados”, dijo.

“Hemos estado emitiendo citas, pero eso no es suficiente”, dijo Lucio. El grupo de trabajo estará patrullando las 24 horas del día. Según Lucio, el departamento puede tener que establecer bloqueos de carreteras si siente que el público no se está adhiriendo al refugio en el lugar.

Este sentimiento fue repetido por el juez del condado Eddie Treviño, Jr., quien agradeció a los miembros de la comunidad que han seguido las órdenes”. Quizás al escuchar a varios médicos de diferentes especialidades en inglés y en español, algunos de ustedes que todavía no se toman esto en serio entenderán que tenemos una oportunidad aquí, una obligación: no queremos que Brownsville o el Condado Cameron se conviertan en un punto de acceso” expresó.

“No le importa cuál sea su afiliación política, no le importa cuál sea su origen étnico, no le importa cuánto dinero gana”. No le importa tu profesión; no le importa tu apellido. No le importa dónde vives, no le importa qué tipo de automóvil conduces”, dijo sobre el virus.

Los casos en el Condado Cameron saltaron de 13 positivos el viernes a 26 positivos el lunes por la noche. “Estas no son vacaciones de dos semanas. Este es un refugio para prevenir la propagación de la muerte y esta enfermedad llamada coronavirus, COVID-19.

Cuando se le preguntó si los funcionarios saben cuántos ventiladores y camas de UCI están disponibles en todo el condado, Treviño dijo que no está seguro. El Dr. Schwarcz intervino para enfatizar que “no son suficientes” y que el distanciamiento social será la única forma de mantener las cosas bajo control para los proveedores de atención médica y otros trabajadores de primera línea en todo el Valle.

Otro médico de emergencias, el Dr. Longoria, explicó que si el 50 por ciento de la población de Brownsville está infectada, eso es aproximadamente 100,000 personas con coronavirus. “Eso significa que si 100,000 personas están enfermas, 20,000 personas estarán en un estado grave o crítico”, especificó.

“No tenemos la mano de obra en la comunidad de la salud para atender a 20,000 personas graves o con enfermedades graves. Mucha gente morirá. Y no queremos eso. Amamos el Valle, amamos Brownsville”.

La Dra. Lilia H. Hernández, quien practica medicina interna, agregó: “Esta no es una declaración política. Esta es una declaración humanitaria”.

“No importa quién es usted, cuál es su raza, de qué clase proviene, dónde vive, qué vecindario, este virus puede afectar a cualquiera. Este es un nuevo virus. Sin embargo, lo que sí sabemos es cómo lo obtenemos, y hay poder en esa información”, dijo.

La Dra. Hernández instó a los residentes a estar conscientes de dónde están sus manos en todo momento. “Si tocas algo, de inmediato: limpia tus manos o usa alcohol con toallas de papel para limpiarte las manos”.

Ella recomendó que todos los residentes usen una máscara en público y que los residentes dejen de celebrar reuniones en casa. “Sé que en nuestra cultura nos encanta recibir invitados, hacer comidas al aire libre. Eso es lo que hace que seamos quienes somos como cultura. En este momento, sacrifiquemos un poco de eso. Mantenga su círculo familiar muy unido”, concluyó.

La doctora también recomendó que las familias designen una “habitación para enfermos” en la casa para poner en cuarentena a los miembros de la familia que puedan infectarse, ya que muchos casos en China fueron transmisión familiar. Esto significa dejar comida fuera de la puerta y que la persona use una máscara y se lave las manos cada vez que salga de la habitación.

“Necesitamos seguir estas simples reglas. Si hacemos eso, y lo hacemos con compromiso, vamos a superar esto”, dijo.

