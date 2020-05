Número de decesos por virus en el condado de Cameron aumenta a 36

Previous Next Celula de COVID-19

El condado de Cameron confirmó el viernes otra muerte relacionada con COVID-19. El individuo era un hombre de 70 años de Los Fresnos que fue un caso previamente reportado. Esto aumenta el número de muertes relacionadas con COVID-19 en el condado a 36. El sábado, el condado de Cameron informó que recibió la confirmación de 10 casos adicionales de COVID-19. Los nuevos casos van desde los 15 a los 53 años en Brownsville, una mujer de 33 de Harlingen y un hombre de 65 de Harlingen, se informó en un comunicado el departamento de Salud Pública del Condado de Cameron. Esto eleva el número total de casos de COVID-19 a 764 en el Condado de Cameron. También ha habido 7 individuos adicionales que se han recuperado, aumentando el número total de individuos recuperados a 559. Cameron County Public Health continúa trabajando con tres instalaciones de hogares de ancianos para abordar los brotes de COVID-19. Hasta la fecha, los casos del Condado de Cameron que surgen del Hogar de Ancianos Veranda en Harlingen han incluido 32 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluidos 11 que fallecieron. El Windsor Atrium en Harlingen tiene actualmente 39 empleados y 61 residentes que dieron positivo, incluidas 16 personas que fallecieron. Spanish Meadows en Brownsville también tiene seis empleados y 10 residentes que dieron positivo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

