Museo de Artes Finas de Brownsville reabrirá el lunes

PLANIFICAN. Personal y junta directiva del Museo de Artes Finas de Brownsville (BMFA) aprovecharon las restricciones por la pandemia de COVID-19 para reprogramar el calendario a seguir en el futuro por la entidad cultural. El personal y la junta directiva del Museo de Bellas Artes de Brownsville (BMFA) vuelven a abrir al público con medidas de precaución debido a COVID-19. La directora ejecutiva del Museo de Bellas Artes de Brownsville (BMFA), Deyanira Ramírez, toma todas las medidas de precaución contra el virus COVID-19 para proteger a los visitantes, el personal, los voluntarios y la junta directiva a medida que BMFA reabre oficialmente sus puertas al público.

El Museo de Artes Finas de Brownsville está reabriendo sus puertas para el público desde el lunes 1 de junio, tras más de dos meses cerrado debido a la pandemia de COVID- 19. Con plexiglás en el área de recepción, empleados con cubrebocas y puestos de desinfectante para manos disponibles, el museo está iniciando su reapertura en la fase 1, limitando la cantidad de personas que pueden ingresar a aproximadamente el 25 por ciento, dijo Deyanira Ramírez, directora ejecutiva del Museo Brownsville de Artes Finas. “Queremos mostrar apoyo a todos y esperamos que se mantengan seguros y usen cubrebocas. Al abrir nuestras puertas e invitar a la comunidad a que nos visite, no estamos menospreciando la situación, por el contrario, queremos que se sientan seguros cuando nos visitan y queremos que sepan que estamos muy preocupados por su salud y que estamos tomando todas las precauciones necesarias”, afirmó durante una entrevista. “Estamos muy entusiasmados y somos capaces de dar este paso después de casi dos meses de estar cerrados al público. Sabemos que la interacción del museo con los visitantes será lenta al principio, pero es verano y nosotros esperamos que una vez que la economía, los negocios y los viajes comiencen a reactivarse poco a poco, iremos de la mano, todo es parte de un proceso”. Junto con la Brownsville Community Foundation, el museo decidió extender el tiempo de su exhibición de SpaceX para que aquellos que no pudieron verla tengan la oportunidad. La exhibición estará abierta hasta el 19 de junio y la próxima apertura tendrá lugar aproximadamente una semana después. “Poco a poco, durante estos meses que tuvimos nuestras puertas cerradas al público, organizamos y planificamos lo que íbamos a hacer en el museo, para el futuro cercano, y cómo reprogramar nuestros programas durante este tiempo que tuvimos que reprogramar e incluso cancelar algunos de ellos”, confesó Ramírez. “Ahora, estamos reabriendo en la fase uno con las precauciones necesarias y esperamos que poco a poco podamos retomar nuestras actividades n ormales que tuvimos que dejar de hacer debido al coronavirus”. nreyna@brownsvilleherald. com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

