Mujer de 86 años del asilo Veranda fallece por COVID-19

Previous Next Celula de COVID-19

Posted:

Una mujer de 86 años murió después de dar positivo por COVID-19, anunció el juez del condado de Cameron Eddie Treviño Jr. el sábado en un comunicado de prensa. La mujer era residente de Veranda Nursing Home, según el comunicado. Esto eleva el número total de muertes relacionadas con COVID-19 a 33 en el condado. Además, 12 personas, de Brownsville, Harlingen y San Benito, también dieron positivo para COVID-19; sus edades van desde un niño de 16 años hasta un hombre de 61 años. Casi todos los casos están vinculados a un caso anterior, con la excepción de cuatro: tres casos transmitidos a través de la difusión comunitaria y uno relacionado con viajes. El número total de casos positivos confirmados para el Condado de Cameron es ahora 698. Además, 18 individuos se han recuperado del virus, elevando el total de los recuperados a 473. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Saturday, May 23, 2020 7:33 pm.