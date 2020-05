Mueren 2 personas por COVID-19 en el condado de Cameron

Condado Hidalgo reporta 195 casos activos

Funcionarios del condado de Cameron confirmaron el jueves dos decesos más relacionadas con el coronavirus, según un comunicado de prensa, el de una mujer de 90 años y un hombre de 62 años. Ambos eran residentes de Brownsville. Esto eleva el número de muertes relacionadas con COVID-19 a 35. El condado también reportó 12 nuevos casos de la enfermedad, que incluyen una niña, seis mujeres y cinco hombres, lo que eleva el número total de casos a 743. Las edades de los nuevos casos varían de 5 meses a 80 años, todos menos uno, un residente de Harlingen de 45 años, son de Brownsville. También 16 personas se han recuperado de coronavirus confirmados, dejando el número total de casos activos en el condado en 205. Once casos más del coronavirus también fueron confirmados el jueves en el condado de Hidalgo, según un comunicado de prensa del juez del condado Richard F. Cortez. Esto eleva el número total de casos a 548. También se informó que 31 personas fueron liberadas del aislamiento, dejando un total de 195 casos activos. Hasta ahora, 343 personas han sido liberadas del aislamiento. "La tasa de recuperación de COVID-19 continúa aumentando a medida que más residentes son liberados del aislamiento", dijo Cortez en el comunicado. "Insto encarecidamente a los residentes a que mantengan una buena higiene, se cubran la cara tanto como sea posible y practiquen el distanciamiento social mientras están en público". Los nuevos casos incluyen cuatro mujeres y siete hombres, de los cuales cinco residen en Mission, dos en Edinburg, dos en Alton y uno en McAllen. El condado no reveló las ciudades de residencia para el otro caso. Las edades de los nuevos casos oscilan entre los 20 y los 60 años. Además, los funcionarios informaron que se han administrado 12.352 pruebas, con 3.086 resultados aún pendientes. Actualmente, hay 17 personas hospitalizadas debido al coronavirus, tres de las cuales están en unidades de cuidados intensivos. El número de muertos de COVID-19 en el condado sigue siendo de 10. También se confirmaron seis nuevos casos de coronavirus en el condado de Starr el jueves, según el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del condado. Esto lleva el total allí a 33. Las tres mujeres y los tres hombres que componen los nuevos casos oscilan entre 26 y 81. Se informó que otros casos nuevos residían en la ciudad de Río Grande, La Grulla y Roma. Esto ocurre un día después de que el condado reportó tres nuevos casos el miércoles, uno de los cuales fue de un paciente que fue hospitalizado en un hospital no especificado. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Thursday, May 28, 2020 10:09 pm.