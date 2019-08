Previous Next Muere mujer tras estrellar auto contra camión de 18 ruedas Una mujer murió el jueves por la mañana cuando el auto en el que estaba fue golpeado por un camión con remolque al este de Río Hondo, informaron las autoridades.

Posted:

RIO HONDO — Una mujer murió el jueves por la mañana cuando el auto en el que estaba fue golpeado por un camión con remolque al este de Río Hondo, informaron las autoridades. El accidente ocurrió a las 9:10 a.m. en la autopista FM 106 al oeste de Centerline Road, una de varias intersecciones en la carretera que el jefe de policía de Rio Hondo, William Bilokury, considera peligrosa. "El automóvil rojo Chevy se interpuso en el camino del camión, que se dirigía al oeste por FM 106", dijo el jefe. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la conductora de un Chevrolet Sonic rojo giró hacia el tráfico que se aproximaba y chocó con un Kenworth de 18 ruedas verde. Teresa Arenas Vásquez, de 75 años, de San Benito, sufrió heridas graves y murió en el lugar, dijeron las autoridades. Los bomberos del Departamento de Bomberos de Río Hondo utilizaron una herramienta de extracción para cortar la puerta del pasajero del automóvil y sacar a la víctima de los restos. El conductor del automóvil resultó herido y fue llevado al ValleyBaptistMedicalCenter en Harlingen. El conductor del camión no resultó herido. Bilokury dijo que la intersección donde ocurrió el accidente fue el sitio de otra muerte hace dos años. Señaló que Centerline, Brown Tract Road, FM 1847 y FM 803 son intersecciones peligrosas a lo largo de FM 106. “Esta es una intersección muy peligrosa. Centerline, FM 803 ... todas ellos son peligrosos ”, dijo. El accidente permanence bajo investigación. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, August 30, 2019 11:30 am.