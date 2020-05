Previous Next Muere hombre de 92 años con COVID-19 en el Condado de Cameron; se eleva a 412 número de casos Un hombre de 92 años residente de Windsor Atrium en Harlingen murió a causa de COVID-19, elevando el número de muertes en el condado a 18. Buy this photo

Posted:

Otra muerte relacionada con COVID-19 se reportó en el condado de Cameron el jueves. Un hombre de 92 años residente de Windsor Atrium en Harlingen murió a causa de la enfermedad, elevando el número de muertes en el condado a 18. “En nombre de la Corte de Comisionados del Condado de Cameron, extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos”, declaró el juez del condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., en un comunicado de prensa. “Los mantendremos en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento difícil”. Además, el condado reportó 11 casos más de COVID-19. Ocho son residentes de Brownsville, con edades que fluctúan entre 5 y 67 años. Dos mujeres, de 61 y 96 años, residentes de Harlingen, mientras que una mujer de 53 años, residente de San Benito. Todos los casos están vinculados a casos anteriores con la excepción de uno de los casos de Brownsville. El número total de casos en el condado ahora es de 412; sin embargo, 187 individuos se han recuperado. Además, 10 personas más en el Condado de Hidalgo dieron positivo a COVID-19, mientras que 13 fueron liberadas del aislamiento, anunció el condado el jueves por la tarde. Los nuevos casos elevan el total en el condado a 334, de los cuales 171 consisten en pacientes femeninos y 163 son hombres. Los 13 que fueron liberados del aislamiento no mostraron síntomas durante 10 días y no tuvieron fiebre durante tres días, explicó el condado en un comunicado de prensa, y agregó que hasta ahora un total de 195 han sido liberados del aislamiento. Los 10 nuevos casos incluyen individuos de Edinburg, Mission, Donna, McAllen, Pharr, Hidalgo y un individuo de un lugar no revelado. Sus edades oscilan entre los 20 y los 60 años. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 1, 2020 10:49 am.