Mr. Amigo, dignatarios de Brownsville y Matamoros refrendan unión

La Asociación Mr. Amigo celebró Saludo Binacional, como el viernes por la mañana en el Puente Internacional Gateway, entre Brownsville y Matamoros, donde el Mr. Amigo 2019 Julio César Chávez habló sobre el orgullo de ser mexicano y cómo él siente sobre el reconocimiento.

La celebración comenzó con oraciones y fue seguida por el himno nacional de los Estados Unidos y México. Durante la ceremonia, los niños de Matamoros y Brownsville intercambiaron banderas como un signo de amistad.

“El primer evento Hands Across the Border tomó cerca de tres años de planificación y fue inspirado por Hands Across America, un evento de caridad donde cinco millones de personas formaron una cadena humana en los Estados Unidos”, acotó Graciela Salazar, vicepresidenta de la Asociación Mr. Amigo.

“Este es el evento más importante de Mr. Amigo y nuestra misión es celebrar la amistad, la cultura y la familia que unifica las ciudades fronterizas, Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas. Y también disfrutar de las tradiciones y la historia que une a ambas ciudades, unificando aún más la frontera del Valle del Río Grande con el noreste de Tamaulipas”.

Mr. Amigo Chávez dijo estar muy agradecido y muy contento de ser el Mr. Amigo 2019. Dijo que pensaba que la Asociación de Mr. Amigo reconoce a los artistas y no a los boxeadores.

“Para ser sincero, muchas gracias por estar aquí”, dijo Chávez. “Quiero decirles a todos que me siento muy feliz de recibir este reconocimiento y honor”.

“Voy a ser muy honesto y sincero con usted: Al principio, cuando Artemio (Presidente de la Asociación del Sr. Amigo) fue a visitarme al hotel, con el debido respeto, le dije que no, que no quería ser Mr. Amigo porque este evento y este evento y este reconocimiento es para pura gente importante y con todo respeto, esto era para puros artistas, no para boxeadores como yo”.

Chávez continuó explicando cómo terminó diciendo que sí y lo orgulloso que se siente de representar a México.

“Estuvieron allí como una hora más o menos, chingue y chingue y chingue—, y sinceramente yo estaba en lo mío, que no, que no, porque no quería ser Mr. Amigo, pero después de todo dije ¡esta bien, está bien, está bien, acepto! Acepto a ser Mr.Amigo. — Y no me arrepiento. Yo se que no me lo merezco, pero aquí estoy”, dijo Chávez. “Estoy muy orgulloso de ser mexicano y de representar a México en cada una de mis peleas. ... Sí, gané muchas peleas y campeonatos, y también decirle a los Estados Unidos, ‘I love you too much’, I love you too much, I love you too ‘chingo’ ”.

Respecto a sus campeonatos y peleas el pugilista mundialista agregó “Gané muchas peleas, 90 invicto, 115 peleas, pude haber llegado a 100 o mas peleas invicto, pero desafortunadamente el destino no lo quiso”.

Chávez fundó la Fundación Julio César Chávez, que ayuda a niños y adolescentes en situaciones vulnerables con el tratamiento y la prevención de adicciones. Dijo que está agradecido de haber podido salvar muchas vidas.

“Yo tuve una adicción que fue la cocaína. Yo tuve una adicción y no me da vergüenza decirlo, porque esto me ha ayudado a salvar muchísimas vidas”. Chávez mencionó frente al público e hizo un recuento de su sueños materiales, como lo era tener millones de dólares, mansiones, yates, avión privado… Según Chávez todo lo tuvo a manos llenas hasta que tomó la decisión a la que calificó como estúpida que fue refugiarse en el alcohol y la droga.

“Hasta que caí a una clínica de rehabilitación pude recuperarme. Nadie creía que me iba a recuperar, nadie. El día de hoy, gracias a Dios, llevo 11 años limpio”.

“Esta ha sido la pelea mas difícil, mas dura de toda mi vida”.

A los padres de familia el pugilista les recomendó que pongan atención a sus hijos, hay que prevenir y atender el problema.

“Ese ha sido mi campeonato mas grande que he ganado, y es una la lucha de todos los días me gracias a Dios, me he mantenido” acotó el boxeador.

Para despedirse entre aplausos de los asistentes Mr. Amigo 2019 aconsejó a los padres de familia.

“Los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, perseverancia, trabajo y mucho disciplina” concluyó.

El alcalde de Brownsville, Trey Méndez, se dirigió a la audiencia en español y habló sobre la importancia de tener una buena relación con Matamoros. Méndez también mencionó una charla que tuvieron durante el Festival Crossroads, donde tanto Méndez como el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López, discutieron formas en que podrían mejorar la economía de ambas ciudades juntas, la importancia del bilingüismo, entre otras cosas.

“Una de las primeras cosas que hice es que tuve el placer de conocer a mi amigo, el alcalde Mario Alberto López Hernández, y discutimos varios temas, pero principalmente hablamos sobre cómo podemos mostrar la amistad entre las dos ciudades y mostrar a todos que estamos trabajando juntos y que queremos lo mejor para nuestras ciudades”, dijo Méndez.