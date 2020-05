Minuto de silencio dedicado a agentes policiales que han perdido la vida

Previous Next 05152020_Peace Officer Memorial_02.jpg Bugler Elias Rodríguez, de la Guardia de Honor de CBP entona el TAPS con su trompeta el viernes durante la Ceremonia Anual de los Oficiales de la Paz fuera del Palacio de Justicia del condado de Cameron. Buy this photo 05152020_Peace Officer Memorial_01.jpg El Jefe del Departamento de Bomberos de Brownsville J.J. Altamirano y el Subdirector Sam Ortega se presentan junto al ramo ceremonial el viernes para la Ceremonia Anual de los Oficiales de la Paz fuera del Palacio de Justicia del Condado de Cameron. Parte de la Semana de la Policía Nacional, la ceremonia honra la memoria de los oficiales de paz heridos o asesinados en el cumplimiento de su deber cada año. Buy this photo 05152020_Peace Officer Memorial_03.jpg El Fiscal de Distrito del Condado de Cameron, Luis V. Sáenz, se dirige a la pequeña reunión de oficiales de paz y al público el viernes durante la Ceremonia en Memoria de los Oficiales de Paz fuera del Palacio de Justicia del Condado de Cameron. Buy this photo 05152020_Peace Officer Memorial_04.jpg El Teniente Carlos Zamorano, del Departamento de Policía de Brownsville, inclina su cabeza el viernes en oración durante la Ceremonia Anual de los Oficiales de la Paz en el Palacio de Justicia del Condado de Cameron. Buy this photo 05152020_Peace Officer Memorial_05.jpg Los oficiales que representan al Departamento de Policía de Los Indios y el enfermero registrado Michael Sánchez, del Centro Médico Bautista Valley Brownsville, inclinan sus cabezas durante un momento de oración el viernes en la Ceremonia Anual de los Oficiales de Paz celebrada fuera del Palacio de Justicia del Condado de Cameron. Buy this photo 05152020_Peace Officer Memorial_06.jpg Salvador Carmona, del Departamento de Policía de Harlingen, saluda mientras se toca "Taps" el viernes durante la Ceremonia anual de los Oficiales de la Paz en el exterior del Palacio de Justicia del Condado de Cameron. Buy this photo

Los agentes de la ley de todo el condado de Cameron se reunieron en una breve ceremonia el viernes por la mañana frente al Palacio de Justicia del Condado de Cameron en honor a los oficiales de paz caídos y los socorristas que perdieron la vida este año. Organizado por la oficina del Fiscal de Distrito del condado de Cameron, el Memorial de los Oficiales de Paz fue un poco diferente este año ya que los oficiales tomaron precauciones contra el COVID-19. El fiscal de distrito Luis V. Sáenz dijo a sus colegas que la oficina consideró cancelar la ceremonia, pero finalmente decidió que era necesario honrar a los trabajadores de primera línea que arriesgan su salud y seguridad todos los días para hacer cumplir la ley. “Como puede ver, en comparación con los últimos años, no tenemos la carpa, no tenemos la disposición de los asientos porque estamos tratando de cumplir con el distanciamiento social”, dijo a una fila de alrededor de 50 oficiales de paz y personal de la ley de todo el bajo Valle . Agregó que aunque se han perdido vidas luchando contra el virus, “algo que esa enfermedad y nadie puede quitar de cada uno de ustedes es lo que cada uno de ustedes tiene en sus corazones”. Oficiales de Brownsville, Distrito Escolar Independiente de Brownsville, Harlingen, Los Indios, Port Isabel, Los Fresnos, South Padre Island, San Benito, Investigaciones especiales, Brownsville Fire / Rescue, La Feria, Oficina del alguacil del condado de Cameron, Oficina del sheriff, controladores K-9 y la Aduana y Protección Fronteriza de EEUU se alinearon con las luces de los vehículos encendidas para un breve saludo. “Te pido que estés con nosotros esta mañana mientras honramos a nuestros hermanos y hermanas que dieron el máximo sacrificio con honor e integridad. Al mirar hacia atrás y recordarlos, les agradecemos”, dijo el capellán de CBP Eluit Torres cuando comenzó una oración. Su colega, el Enlace de Asuntos Públicos de CBP, Elías Rodríguez, tocó el Taps con una trompeta de plata cuando la multitud entró en un momento de silencio en honor a los caídos. Sáenz hizo un espacio para honrar a los trabajadores de primera línea que hacen posible que la policía opere de manera segura, desde los trabajadores de la salud hasta el personal de limpieza que desinfecta las oficinas por la noche cuando los empleados están seguros en el hogar. “Todas esas personas: honramos su compromiso y su servicio. No está perdido para nosotros. Hemos perdido a muchos de ellos”, dijo. La historia nos ha demostrado que son las “personas pequeñas” las que deben ponerse de pie y predicar con el ejemplo, dijo. “Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy”. esheridan@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

