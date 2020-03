Menor sospechosa de COVID-19 en Matamoros resulta negativo

Previous Next Por AURORA OROZCO/El Nuevo Heraldo El jueves, el gobierno de Matamoros anunció que la menor de cinco años sospechosa a COVID-19 dio negative en las pruebas que se le realizaron.

El jueves, el gobierno de Matamoros anunció que la menor de cinco años sospechosa a COVID-19 dio negative en las pruebas que se le realizaron. El alcalde de Matamoros, Mario López Hernández dijo que la secretaria de Salud en el estado, Dra. Gloria Molina Gamboa, le confirmó el resultado. “Sigamos trabajando intensamente para mantener a Matamoros libre del COVID-19”, publicó López Hernández en sus redes sociales. Molina Gamboa dio a conocer el pasado miércoles que se tenía un caso sospechoso de coronavirus en una menor de 5 años de edad de la ciudad de Matamoros, vecina con Brownsville, Texas, quien tiene antecedentes de haber viajado al estado de California en Estados Unidos. La funcionaria dijo que la menor presentó los síntomas propios de la enfermedad, por lo que se mantiene en total asilamiento junto con su familia desde este martes. El caso fue considerado como leve. California es uno de los estados con mayor riesgo, al igual que Texas, Nueva York y Washington, por el número de casos que se han presentado de coronavirus. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Friday, March 20, 2020