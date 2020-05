Matamoros es la ciudad con más casos positivos de COVID-19; alcanza los 415

Previous Next Matamoros es la ciudad con más casos positivos de COVID-19 Tamaulipas llegó a los mil 785 casos positivos confirmados de COVID-19 este viernes.

Matamoros sigue a la cabeza con el mayor número de casos positivos confirmados de COVID-19 en todo el estado con 415 pacientes, de los cuales se han recuperdo 139; siguen en investigación 154 y se han reportado 37 defunciones. Este viernes en el estado se llegó a la cifra de mil 785 casos positivos confirmados y 108 defunciones desde el inicio de la pandemia, luego que entre el jueves y viernes se registraron 140 nuevos casos. Las defunciones de estos dos días corresponden a un hombre de 55 años de Nuevo Laredo, un hombre de 61 años de Matamoros y tres hombres de Tampico de 67, 53 y 63 años, un hombre de 47 años residente de Madero, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2; un hombre de 33 años de Victoria, que padecía obesidad mórbida y diabetes mellitus tipo 2 descontrolada; y otro hombre de 37 años de edad originario de Mante, quien presentaba obesidad mórbida, un hombre de 84 años de edad residente de San Fernando, que sufrió complicaciones asociadas a diabetes mellitus; de Nuevo Laredo un hombre de 78 años. La funcionaria estatal precisó que el Gobierno de Tamaulipas mantiene la jornada de “Quédate en casa” y las acciones de la sana distancia para sensibilizar a la población y revertir la tendencia a la alza en contagios y defunciones. Finalmente, insistió en proteger a los adultos mayores evitando que salgan a la calle o tengan contacto con otras personas, extremar las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, así como la limpieza y desinfección de objetos y superficies de uso común. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

