MATAMOROS.- Limitan a comerciantes por COVID-19 en Día de las Madres

MATAMOROS — Este año, el bullicio de la celebración del Día de las Madres se verá callado por el nuevo virus llamado COVID-19. El alboroto de la compra de flores y pasteles ha sido limitado por las autoridades que buscan detener la propagación de la enfermedad que ha causado la muerte de miles de personas en el mundo. En Tamaulipas, los casos positivos han rebasado los 700, y las muertes alcanzaron las 35. Tras la celebración del Día del Niño cuando se vio un gran número de personas en restaurantes comprando para festejar a los pequeños, el gobierno del estado emitió un llamado a los negocios de pastelería, florerías y restaurantes a permanecer cerrados para la venta física y hacerlo solamente en entregas a domicilio y por ventanillas de autoservicio. En un comunicado, la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que la disposición fue por consenso del Comité Estatal de Seguridad en Salud y entraría en vigor a partir del viernes y hasta nuevo aviso. "Los contagios seguirán aumentando si la gente no se queda en su casa y pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas más vulnerables a la enfermedad como son los adultos mayores", advirtió Molina Gamboa. Pidió a propietarios, gerentes y representantes de este tipo de establecimientos, extremar precauciones, proteger a la población y sus trabajadores de contagios mediante la sanitización de objetos y utensilios, áreas de trabajo, respetar la sana distancia entre el personal y tomar las medidas necesarias de protección para las y los repartidores. Molina Gamboa subrayó que la notificación se hará llegar a todos los establecimientos en la entidad y quedarán sujetos a vigilancia por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), de acuerdo a la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas.

