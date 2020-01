Previous Next Mantiene CBP nivel elevado de alerta en puentes internacionales ante crisis en Medio Oriente Oficiales de Adunas y Protección Fronteriza en el puente Veteranos revisan un vehículo. CBP mantiene un nivel elevado de alerta ante la crisis que se vive en Medio Oriente.

BROWNSVILLE — Ante la crisis que se vive en Medio Oriente, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza se mantiene en un nivel elevado de alerta observando el desarrollo de las acciones. En un comunicado, CBP informó que "con base en el entorno de amenaza actual, CBP está operando con una postura mejorada en sus puertos de entrada para salvaguardar nuestra seguridad nacional y proteger al pueblo estadounidense, al mismo tiempo que protege los derechos civiles y las libertades de todos". Sin embargo, pese a que CBP ha negado mantener una operativo estricto de revisión a los viajeros, este miércoles se pudieron apreciar revisiones exhaustivas, que fueron señalas por algunos viajeros que cruzaban en ambas direcciones los puentes internacionales. "Hasta el momento no hemos implementado acciones adicionales a las regulares, las revisiones son las normales, el nivel elevado de alerta significa que nos mantenemos monitoreando la situación", dijo Elías Rodríguez, portavoz de CBP en Brownsville. "Los elementos de la Guardia Nacionales siguen realizando trabajo de apoyo solamente, no de revisión". "CBP ajusta rutinariamente la dotación de personal y las operaciones para mantener las misiones duales de seguridad fronteriza y la facilitación del comercio y los viajes legales. Los tiempos de procesamiento son el resultado de las circunstancias actuales, incluidos los niveles de personal, el volumen de tráfico y la postura de amenaza", dice el comunicado. Asimismo, Rodríguez se refirió a las publicaciones en redes sociales que señalan que CBP está deteniendo a iraníes estadounidenses y rechazando su entrada a los Estado Unidos. "Esta información es falsa", aclaró Rodríguez.

