Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Tamaulipas reporta 12 nuevos casos positivos a COVID-19; suma 545 en total Tamaulipas registra 545 casos de los cuales ya han sido recuperados 84 y se han registrado 25 defunciones.

Posted:

Con la confirmación de 12 nuevos casos positivos a COVID-19 la tarde del viernes, el estado de Tamaulipas suma 545, y 25 defunciones. La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, informó que por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública, se reportó un caso en la ciudad de Tampico, un hombre de 54 años de edad. Por medio del laboratorio privado autorizado por la federación para el análisis de muestras, se detectaron 11 casos que corresponden a Madero: dos mujeres de 37 y 32 años, tres hombres de 30, 57 y 45 años. En Tampico cuatro casos: una mujer de 43 años, tres hombres de 27, 35 y 31 años. En Matamoros solo se reportó a un hombre de 49 años de edad, así como en Altamira un hombre de 40 años. En cuanto a las defunciones, son de una mujer de 62 años en el HGR 270 IMSS, quien residía en Reynosa y tenía antecedentes relevantes de hipertensión arterial sistémica de larga evolución y obesidad mórbida, además de un hombre de 42 años en el Hospital General Regional de Madero; con residencia en Tampico, que padecía hipertensión arterial sistémica y obesidad exógena. Con los nuevos casos positivos Tamaulipas registra 545 casos de los cuales ya han sido recuperados 84. Molina Gamboa insistió en aplicar las medidas de prevención contra el COVID-19, principalmente evitar salir de casa, mantener el distanciamientos social y controlar los padecimientos crónicos no transmisibles, para disminuir la propagación de casos y fallecimientos. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Saturday, May 2, 2020 12:12 pm.