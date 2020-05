Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Tamaulipas llega a los 989 casos positivos a COVID-19 la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó el viernes por la noche que en el esatdo se llegó a los 989 casos positivos a COVID-19.

Con el llamado a la población de quedarse en casa para prevenir la transmisión de COVID-19 en Tamaulipas, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó el viernes por la noche 17 nuevos casos positivos de esta enfermedad en el estado y un fallecimiento. Tras la notificación hecha por el laboratorio privado autorizado por la federación y por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, la cifra oficial asciende a 989 positivos y 65 defunciones. Entre los casos diagnosticados como positivos se encuentran en Matamoros ocho casos: cuatro mujeres de 40, 58, 40 y 24 años, así como 4 hombres de 21, 46, 26 y 31 años de edad. En Madero cuatro hombres de 43, 34, 41 y 48 años de edad. En Tampico tres hombres 27, 23 y 35 años. En Reynosa un hombre de 28 años; y en Güémez una mujer de 49 años. La defunción reportada corresponde a un hombre de 54 años, quien residía en Madero. Finalmente Molina Gamboa insistió a las y los tamaulipecos quedarse en casa, porque la curva de contagios aún no desciende, a extremas medidas preventivas con las personas vulnerables y mantener en control enfermedades crónicas no transmisibles.

