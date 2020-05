Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Tamaulipas alcanza los 953 casos positivos a COVID-19; se registran 14 nuevos pacientes La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó 14 nuevos casos positivos a COVID-19 este viernes, alcanzando los 953 casos en todo el estado.

Este viernes, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que la tarde del jueves se confirmaron 14 nuevos casos positivos a COVID-19. Molina Gamboa reiteró el llamado a quedarse en casa para evitar más contagios y fallecimientos. Los nuevos casos corresponden a Matamoros con cinco casos: tres mujeres de 30, 56 y 26 años y dos hombres de 33 y 44 años. En Tampico cuatro casos: tres hombres de 38, 48 y 46 años, así como una mujer de 39 años. Madero cinco casos: dos mujeres de 39 y 59 años, y tres hombres de 57, 37 y 40 años respectivamente. Con ellos, la cifra oficial asciende a 953 casos positivos y 60 fallecimientos. La funcionaria estatal exhortó a la población a no bajar la guardia, a continuar extremando las medidas de prevención evitando salir de casa, para reducir el impacto de la pandemia en Tamaulipas.

