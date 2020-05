Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Suben a mil 644 los casos de COVID-19 en Tamaulipas El gobierno de Tamaulipas confirmó 26 nuevos casos de COVID-19 este jueves, por lo que la cifra llega a los mil 644 casos en total confirmados en todo el estado.

Posted:

Tamaulipas llegó a la cifra de mil 644 casos positivos confirmados de COVID-19 este jueves, luego de que se reportaran 26 nuevos casos en tres de las ciudades que más pacientes han reportado desde que inició la pandemia. El número de fallecimientos permanece en 98. Los casos se presentaron en la ciudad de Tampico con 10, Matamoros con 9 y Ciudad Madero con 7. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en el estado, volvió a pedir a la población en general y en los municipios que concentran el mayor número de casos a quedarse en casa para disminuir la velocidad de contagios, proteger a los adultos mayores evitando que salgan a la calle o tengan contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, así como la limpieza y desinfección de objetos y superficies de uso común. El gobierno de Tamaulipas ha estado reforzando las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Este miércoles inició los operativos en los puentes internacionales de Reynosa y Río Bravo donde se restringe el ingreso de los ciudadanos y residentes de Estados Unidos a México, tal y como se hizo en Matamoros, ciudad que sigue en el primer lugar de casos positivos confirmados a COVID-19. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Thursday, May 28, 2020 11:43 am.