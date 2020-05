Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Sube a mil 213 casos positivos a COVID-19 en Tamaulipas La Secretaría de Salud en Tamaulipas informó que la cifra de casos positivos por COVID-19 subió a mil 213.

Doce nuevos casos positivos a COVID-19 fueron confirmados la tarde del jueves en Tamaulipas, con los que suman mil 213 casos positivos y se mantiene en 78 defunciones. Los casos confirmados corresponden a Tampico con seis hombres de 38, 35, 48, 32, 52 y 41 años de edad. En Matamoros tres casos: dos mujeres de 19 y 43 años, y un hombre de 60 años. En Altamira un hombre de 42 años. En Madero dos hombres de 52 y 67 años. La funcionaria estatal advirtió a la población que los contagios y defunciones continuarán incrementándose si no se respeta el confinamiento social, las medidas de higiene y la protección de los adultos mayores de 60 años de edad. Dijo que los fallecimientos registrados en el estado tienen el antecedente de padecimientos como hipertensión arterial, diabetes, obesidad y tabaquismo, por lo que pidió mantener el control de estas enfermedades.

