Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Sube a mil 151 casos positivos cifra de COVID-19 en Tamaulipas; Matamoros sigue a la cabeza Sube a mil 151 casos positivos cifra de COVID-19 en Tamaulipas; Matamoros sigue a la cabeza.

Posted:

Incrementando la curva epidémica, Tamaulipas reportó en las últimas horas 41 nuevos casos positivos a COVID-19, sumando un total de mil 151 en todo el estado. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, agregó que se reportaron dos defunciones en pacientes con enfermedades crónicas no controladas. Los nuevos casos corresponden a Matamoros seis casos: cuagtro mujeres de 59, 55, 43 y 45 años de edad y dos hombres de 53 y 25 años. En Ciudad Victoria tres casos: dos mujeres de 28 y 59 años, y un hombre de 21. En Güémez dos mujeres de 24 y 65 años. En Río Bravo tres casos: dos hombre de 38 y 41 años, y una mujer de 26 años. En Reynosa seis casos: dos mujeres de 42 y 37 años, y cuatro hombre de 29, 47, 38 y 26 años. En Nuevo Laredo, una mujer de 44 años. En Tampico seis casos: tres mujeres de 68, 25 y 53 años, y tres hombres de 51, 40 y 41 años de edad. En Padilla cinco casos: una mujer de 32 años, y cuatro hombres de 33, 37, 47 y 31 años de edad. Y en en Altamira una mujer de 30 años. En Madero ocho casos: dos mujeres de 41 y 59 años; y seis hombres de 50, 91, 33, 52, 41 y 44 años. La funcionaria estatal añadió además que el lunes se registró el fallecimiento de un paciente masculino de 84 años de edad de Ciudad Victoria y otro paciente masculino de 62 años de Nuevo Laredo. El martes se reportaron otros dos fallecimientos, de una mujer de 70 años de Matamoros y una mujer de 54 años de Ciudad Victoria que presentaban enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y otros factores que desencadenaron en complicaciones graves. Con ellos, la cifra oficial asciende a mil 151 positivos y 72 defunciones. La titular de la SST exhortó a las y los tamaulipecos a respetar el aislamiento social, evitar salir a la calle si no es necesario, proteger a los adultos mayores y mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, May 19, 2020 4:59 pm.