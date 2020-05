Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Sube a 713 casos positivos a COVID-19 en Tamaulipas; Matamoros reporta 53 casos La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que subió a 713 casos positivos a COVID-19 en el estado, Matamoros llega 153.

Posted:

Sin dejar de insistir a la población respetar el confinamiento social para aplanar la curva de contagios por la nueva cepa de coronavirus, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que el número llegó a los 713 casos positivos a COVID-19 en el estado este jueves. En el último reporte, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que se reportaron 31 nuevos casos positivos del coronavirus, con 182 pacientes recuperados y 34 defunciones durante la tarde del miércoles y la mañana de este jueves. En Matamoros se reportaron seis casos: tres hombres de 59, 49 y 37 años y tres mujeres de 30, 31 y 56 años, sumando un total de 153 casos positivos, 25 recuperados, 20 en investigación y 10 defunciones. En Reynosa se reportaron cuatro casos: tres hombres de 33, 79 y 81 años, y una mujer de 73 años. En Río Bravo dos casos: un hombre de 44 años y una mujer de 74. En Tampico siete hombres de 33, 36, 43, 47, 54, 57 y 55 años de edad. En Nuevo Laredo un hombre de 24 años. En Ciudad Victoria dos casos: un hombre de 24 años y una mujer de 74 años. En Altamira tres casos: un hombre de 53 años, un hombre de 50 años y un hombre de 57 años de edad En Madero cinco hombres de 26, dos de 31, 53 y 57 años de edad. En Mante un hombre de 54 años. Finalmente Molina Gamboa, recalcó que en Tamaulipas los casos continúan aumentando, por lo que es importante permanecer en casa y extremar las medidas de higiene para contribuir a la reducción de casos en la entidad. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Thursday, May 7, 2020 2:41 pm.