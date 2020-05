Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Mueren dos personas por coronavirus en Matamoros; número de contagiados alcanza los mil 567 en Tamaulipas Autoridades sanitarias de Tamaulipas confirmaron 20 nuevos casos a COVID-19 la tarde del martes en todo el estado y dos muertes en Matamoros. Buy this photo

El gobierno de Tamaulipas confirmó la tarde del miércoles 20 nuevos casos positivos a COVID-19 y dos defunciones en la ciudad de Matamoros, con lo que la cifra de contagios llega a los mil 567 y 98 defunciones en todo el estado. Pese a las estrictas medias y recomendaciones para evitar los contagios, Matamoros sigue encabezando la lista como la ciudad con mayor número de casos positivos confirmados con 367, sin embargo, de acuerdo a las autoridades sanitarias estatales, de las pruebas aplicadas se han descartado mil 031 casos sospechosos y se han recuperado 110 pacientes. Se encuentran en investigación 151 casos, y han fallecido 36 personas. En segundo lugar se encuentra Tampico con 250 casos positivos confirmados, en tercer lugar Ciudad Victoria y Ciudad Madero con 205 casos, en cuarto lugar Reynosa con 171 casos y en quinto lugar Nuevo Laredo con 159 casos. La secretaria de Salud estatal, Gloria Molina Gamboa, exhortó nuevamente a la población a respetar el confinamiento social. “Si no se aplican las medidas preventivas en la jornada de la sana distancia, los casos positivos y fallecimientos seguirán incrementando, lo que hará que tardemos más en alcanzar la nueva normalidad”, dijo Molina Gamboa. Las defunciones del martes corresponden a dos hombres residentes del municipio de Matamoros de 57 y 74 años de edad respectivamente. Molina Gamboa, insistió en mantener en control enfermedades crónicas no transmisibles, a cuidar la salud de los adultos mayores y a extremar las medidas de higiene para evitar la propagación de esta enfermedad. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

