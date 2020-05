Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Muere mujer de Matamoros por coronavirus; aumentan casos positivos a mil 167 en Tamaulipas La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó mil 167 casos positivos a COVID-19 en todo el estado. En Matamoros murió una mujer víctima del coronavirus el martes.

Dos ciudades de Tamaulipas reportaron 16 nuevos casos positivos a COVID-19 la tarde del martes, elevando la cifra a mil 167 casos en todo el estado y dos defunciones, una de ella en Matamoros. Nuevamente la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, dio a conocer los últimos reportes de ca casos positivos a COVID-19 detectados por el laboratorio privado autorizado por la federación. Los pacientes positivos son nueve casos en Tampico: siete hombres de 45, 34, 41, 42, 32 años, 42 y 41 años de edad; y dos mujeres de 29 y 23 años. La otra ciudad es Madero con siete casos: cuaro hombres de 52, 41, 55 y 87 años; y tres mujeres de 17, y 25 años. Las defunciones se tratan de un paciente masculino de 91 años de Ciudad Madero y una paciente femenina de 59 años de Matamoros. Con ellos, la cifra oficial asciende a mil 167 positivos, 485 recuperados y 74 defunciones. Molina Gamboa hizo énfasis en respetar el confinamiento social y si es estrictamente necesario salir de casa, usar cubrebocas, mantener la sana distancia, no tocarse la cara con las manos sucias y evitar el saludo de mano, beso o abrazo, para reducir la probabilidad de contagio. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

