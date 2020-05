Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Llega Tamaulipas a los 727 casos positivos a COVID-19 La Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó 14 nuevos casos a COVID-19 la tarde del jueves, sumando un total de 727 casos positivos

La tarde del jueves Tamaulipas reportó 14 nuevos casos positivos a COVID-19, sumando un total de 727 en todo el estado. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que a través del laboratorio privado autorizado por la federación se reportaron los nuevos casos positivos y una defunción en Nuevo Laredo. Entre ellos de Matamoros un hombre de 39 años; de Madero seis hombres de 30, 50, 55, 56, 57 y 60; de Tampico cinco casos: tres mujeres de 30, 66 y 61 años, dos hombres de 34 años y 51 años de edad; de Altamira dos hombres de 40 y 42 años. La defunción se presentó en Nuevo Laredo, se trata de una mujer de 49 años con antecedente de hipertensión arterial. Con los nuevos pacientes confirmados, la cifra oficial asciende a 727 positivos, 183 recuperados y 35 defunciones. La titular de la SST hizo énfasis en no salir de casa si no es urgente hacerlo, poner cada uno la parte que nos corresponde, para afrontar esta pandemia en menor tiempo con la disminución de casos y de fallecimientos. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

