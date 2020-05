Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Confirman 36 nuevos casos positivos a COVID-19 en Tamaulipas; Matamoros encabeza ciudades con más casos, llega a 204 La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó el miércoles 36 nuevos casos positivos a COVID-19 en Tamaulipas; Matamoros encabeza ciudades con más casos, llega a 204.

Con Matamoros a la cabeza con más casos positivos a COVID-19, el gobierno de Tamaulipas confirmó el miércoles 36 nuevos pacientes del coronavirus, sumando un total de 911 positivos y 56 defunciones en todo el estado. La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa aseguró que solo podrá presentarse una disminución si la gente se queda en su casa. “Mantener el confinamiento social y extremar las medidas de higiene son las formas más efectivas para disminuir la velocidad de contagios de la enfermedad”, dijo Molina Gamboa. Los nuevos casos corresponden a Matamoros con 11 casos: seis hombres de 50, 77, 52, 59 (defunción), 45 y 37 (defunción), cuatro mujeres de 55, 42, 32 y 19 años de edad, y u na menor de 10 años. En Ciudad Victoria siete casos: cuatro mujeres de 68, 33, 35 y 47 años, así como tres hombres de 63, 84 y 26 años. En Tampico seis casos: dos hombres de 15 y 40 años, dos mujeres de 44 y 39 años y un niño de 9 años y una niña de 10 años. En Nuevo Laredo cinco casos: dos mujeres de 83 (defunción) y 29 años, además de tres menores de edad de 11, 7 y 5 años; En Güémez un hombre de 51 años; en Madero un hombre de 40 años; en Altamira dos hombres de 40 y 71 años de edad; en Reynosa un hombre de 43 años y otro de 18 años; en Río Bravo una mujer de 42 años y en Mante un hombre de 43 años. Molina Gamboa fue reiterativa en su llamado a quedarse en casa proteger a los adultos mayores de 60 años, extremar las medidas de higiene y mantener la sana distancia con otras personas. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, May 13, 2020 5:18 pm.