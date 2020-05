Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Confirman 28 nuevos casos a COVID-19 en Tamaulipas en las últimas horas La Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó 28 nuevos casos a COVID-19 en las últimas horas.

Tras confirmar 28 nuevos casos a COVID-19 durante la noche del miércoles y la mañana del jueves en Tamaulipas, la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa hizo un llamado a la conciencia de la población para quedarse en casa, ya que "será la única manera de protegerse y protegernos todos, disminuir los contagios y evitar más fallecimientos". Los nuevos casos corresponden a cinco pacientes de Reynosa: una mujer de 48 años y cuatro hombres de 55, 38, 56 y 28 años de edad. En Matamoros nueve casos: cinco mujeres de 49, 22, 45, 48 y 37 años, así como cuatro hombres de 49, 29, 38 y 33 años de edad. En Nuevo Laredo tres mujeres de 51, 46 y 44 años. En Tampico tres hombres de 35, y dos de 51 años de edad. En Ciudad Victoria dos casos: un hombre de 62 años y una mujer de 83 años. En Madero tres hombres de 61, 30 y 44 años. En Altamira un hombre de 26 años. En Tula un hombre de 38 años. En Valle hermoso un hombre de 40 años. Molina Gamboa informó que durante las últimas horas se registraron cuatro fallecimientos y corresponden a un hombre de de 86 años de Nuevo Laredo; dos hombres de 56 años y un hombre de 52 años, los tres de Matamoros; todos ellos con el antecedente de enfermedades crónicas no controladas. Con los nuevos casos, la cifra oficial en Tamaulipas asciende a 939 confirmados y 60 fallecimientos. Molina Gamboa fue reiterativa en su llamado a mantener el confinamiento social, mantener la sana distancia con otras personas y las medidas de higiene en el hogar y centros de trabajo, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta.

