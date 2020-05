Previous Next ÚLTIMO REPORTE: Confirman 12 nuevos casos positivos a COVID-19 en Matamoros; Tamaulipas suma 655 La Seretaría de Salud de Tamaulipas confirmó este miércoles 12 nuevos casos positivos a COVID-19 en Matamoros. En Tamaulipas suman 655.

MATAMOROS — En las últimas horas de este miércoles, la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó 12 nuevos casos positivos a COVID-19 en Matamoros, y un total de 655 en el estado. En el último reporte, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, reportó que durante las últimas horas se confirmaron 27 nuevos casos positivos a COVID-19, entre ellos dos fallecimientos. Los nuevos casos corresponden a 12 casos de Matamoros: ocho mujeres de 29, 57, 41, 30, 15, 22, 42 y 44 años de edad; y cuatro hombres de 29, 35, 26 y 57 años de edad. Dos casos de Río Bravo: una mujer de 30 años y un hombre de 27; así como dos mujeres de Valle Hermoso de 76 y 35 años de edad. Tres casos de Nuevo Laredo: una mujer de 23 años, un hombre de 27 años y un hombre de 83 años que falleció. Dos casos de Ciudad Victoria: dos mujeres de 22 y 25 años. De Güémez, un hombre de 46 años; de Madero dos hombres de 36 y 46 años, así como un menor de edad; de Tampico, una mujer de 31 y un hombre de 48 años. Las defunciones son dos de Nuevo Laredo, un hombre de 83 años y otro hombre de 41 años de edad. Con los nuevos casos, la cifra oficial asciende a 682 positivos, 160 recuperados y 31 defunciones. Tanto el gobierno estatal como municipal siguen haciendo llamados a la población a quedarse en casa para disminuir la velocidad de transmisión del virus, limitar daños a la salud de los más vulnerables como son los adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas para evitar defunciones. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

